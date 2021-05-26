【勁歌金曲】糖兄妹6月重返海洋公園開騷　揭嘉賓曾為十周年寫歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-26 00:30

組合糖兄妹周二晚（25/5）一同現身電視城，參與音樂節目《勁歌金曲》錄影。雖然二人同台，但糖妹（黃山怡）卻透露這次未有和糖兄（潘雲峰）在鏡頭前合唱：「今次改革之後嘅《勁歌》都係未有糖兄妹嘅足跡，因為糖兄係負責喺新歌嘅部份畀評語，所以未合體住。但係導演頭先都有問我哋係咪有歌要唱，我諗緊之後係咪都有機會合作呢，其實有唔同嘅環節同方法，可以同其他歌手一齊合唱。」糖兄指之前都為歌唱比賽《聲夢傳奇》擔任評判，過往都有為TVB負責劇集音樂，但亦十分期待日後能以表演者身份出現。

糖兄妹為《勁歌金曲》錄音，不過一位擔任主持，一位以音樂人身份點評新歌，未有以糖兄妹名義獻聲。（梁碧玲攝）

不過樂迷很快就能看到糖兄妹合體獻聲，事關他們將在6月12日重返海洋公園怡慶坊，舉行《再見從前音樂會》。他們指今年在「音樂永續」計劃下推出兩首翻唱歌，決定順勢舉行一場以翻唱為主的表演，當中部份歌曲將經重新編曲。糖兄指經歷上年十月的《預見十年音樂會》後，認為場地雖小，但有可取之處：「雖然嗰度嘅觀眾唔夠一千人，但係畀我嘅感覺好開心，同觀眾好親近，又冇嗰種好冷清嘅感覺。」嘉賓方面，雖然二人未肯明確透露，但糖妹已經給予一個極大的提示：「呢個特別嘉賓同我哋好有淵源，首先係我細個參加歌唱比賽嘅時候，佢有份做評判。之後到我哋十周年嘅時候，佢寫咗首《只此一家》畀我哋。（糖兄：你嗰個都唔係貼士嚟嘅！）哈哈，大家有心嘅話就搵下啦！」

心水清的朋友或許已經知道，糖妹口中的嘉賓是誰。（梁碧玲攝）

至於問及早前在演唱會中率先披露的新歌《天天連載》何時面世，糖妹坦言：「嗰陣係有唱過首新歌，但係糖兄近排都冇時間去做新歌，因為佢每日嘅行程都好緊密。」糖兄就向歌迷預告：「完咗個演唱會之後，首新歌就會好快出現，而且我可以保證會唔只得一首新歌。」