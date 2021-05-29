《01眾樂迷》推介5首5月份派台歌　林奕匡新歌足本版要睇MV先聽到

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-29 11:30

來到5月份，歌手除了陸陸續續籌備演唱會外，亦不忘透過新歌與樂迷見面，有不少作品更是誠意之作，透過MV、翻唱等方式串連故事，令聽眾更加感動難忘。以下5首在今個月派台的新作，各位讀者絕對不能錯過。

除了新歌外，不少歌手亦趁疫情放緩時籌備演唱會，同時再有新人加入樂壇，5月的樂壇依舊熱鬧。圖為Kerryta《心野》。（資料圖片）

許靖韻《情歌之後》

雖然作品仍是她最擅長的情歌，不過Angela的新歌就顯示出創作班底的創意和誠意，尤其負責填詞，上年加入樂壇的張楚翹應記一功。作品向不同經典名曲致敬，除了抽取部份經典鏡頭重拍外，歌詞中更包含足足68首Angela曾經翻唱或其他名曲的歌名，例如簡單一句勉勵自己的「願記住初心似十七歲」，就包含古巨基《初心》和劉德華《十七歲》。

Zpecial《年少輕狂》

延續上年從《CityBoy》起開始的音樂實驗，在作品中滲入City Rock和電子樂器元素的成功模式，今年Zpecial繼續與監製賴映彤合作炮製新歌。除了欣賞歌詞中所說，在人生未完全成熟時揮灑青春所強調的輕狂外，更要留意這種非常入腦的旋律，尤其副歌開首的幾句，相信讀者再多聽幾遍，就能在日常生活中不自覺地哼出來。

鄭欣宜《先哭為敬》

歌曲邀得Serrini（梁嘉茵）參與作曲，並由彭秀慧親自執導MV，上述兩點都是Joyce新歌的其中兩個賣點。若然讀者從新歌推出前，Joyce翻唱的《傾城》開始留意整個故事，就會明白黃偉文（Wyman）所寫的正是這首24年前經典金曲的延續，新歌寫出在亂世下情侶被迫分開的無奈，為時代留下記錄。

陳凱詠《I Wish》

在推出新碟《Processing》當日，Jace同時發布收錄在專輯內最後一首單曲。雖然是一首改編歌，但在JNYBeats的編曲下，新歌回到Jace最擅長和熟悉的跳唱風格，加上鍾說筆下「Clubhouse傾呀傾也扮型」、「吃夠炸醬讓我超重」既跳脫，又貼近潮流的歌詞，令她成功重拾上年《天生二品》的吸引力。

林奕匡《沉思者》

新歌承接前作《時間的囚犯》，在旋律中注入電子元素之餘，亦繼續與填詞人Oscar人合作反思人生，歌詞從命定論出發，一邊思考如何活在不公義的生活，一邊借過程中的痛苦感受自己的存在。新歌MV絕對值得一看，片段中Phil會操作電音聲效器材，而這段旋律是原曲沒有的，聽眾不妨比較兩個版本，細味近年電音在流行曲中的魅力。