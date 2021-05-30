【專訪】陳輝陽預告紅館騷成女聲合唱最終回：任何創作要有好結尾

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-30 22:15

陳輝陽在2016年起與28人組成的「女聲合唱」合作，將自己經典重新編曲後，先後舉行過《少女的祈禱》和《上一次流淚》兩場作品展，不過在籌備「聖少三部曲」最終章《人來人往》時卻困難重重。疫情下，原定上年情人節舉行的演出被迫三度延期，最後定於6月25日舉行，場地亦由旺角麥花臣變成紅館，對於團隊而言當然是驚喜萬分，正如宣傳海報所寫：「紅館，有今生無來世！」 能進軍紅館固然值得高興，但輝陽坦言背後憂心一萬倍，因為所有籌備功夫要從頭開始。他承認自己要到最後一刻，才能向支持者宣布這個好消息：「其實講緊紅館呢個新嘅演出，我要先確定呢個對觀眾嚟講會係一個非常好嘅演出，我先會開始籌備，我一向都係咁諗。如果我真係諗唔掂，成件事根本未準備好，我係唔會對外公布。」整個舞台設計中，最重要的當然是故事中出現的一座橋，在改往更大場館舉行時，輝陽又會想到如何變陣？ 撰文：劉傳謙 攝影：陳順禎

作品展主題源自歌曲創作故事

《人來人往》是陳奕迅在2002年的作品，陳輝陽在構思作品展故事期間，腦海中一直出現同一座橋，他後來想到在創作期間，每次在家中都會看著那座橋，也同時想到要以「人來人往」作為主題：「今次演出就係關於嗰座橋，喺橋上面女聲合唱所發生嘅嘢，係一段關於28個女仔嘅友情故事。所以好簡單，最初喺麥花臣已經整好咗座橋，係長方形嘅，但係我諗去到紅館已經唔得。」

作品展主題《人來人往》靈感來自陳奕迅同名歌曲的創作故事。（MV截圖）

輝陽再解釋，當時想給紅館觀眾一個新鮮感：「佢唔係真係唔得，但係我會覺得大家已經見過晒。我記得好多演唱會都係咁，只要喺個台度打斜角咁起咪有座橋，但係我唔想啲人『見』到，所以諗住起一座圓形嘅橋。我諗你都會覺得好詫異，我就係想試下呢啲具挑戰嘅事。」

《人來人往》的故事講述女聲合唱28位成員的友情。（陳輝陽 x 女聲合唱 作品音樂會Facebook圖片）

說到新鮮感，就不得不提選曲及編曲上的心思。除了《人來人往》外，輝陽曾透露許志安與車婉婉合唱《回過去的》亦是故事中不可或缺的其中一首歌。而編曲上，他透露曾收到觀眾反映，指作品展的概念與一般演唱會不同，會不自覺地為台下樂迷製造共鳴：「佢哋成日都會咁講，你嚟睇呢個騷唔係淨係一個音樂會咁簡單，你係認識緊自己。我會形容呢個係『去中心化』嘅演出，其實我哋唔係一個有偶像喺度，即係平時會因為佢喺度，所以會特登嚟聽佢，但係我哋唔會係咁。而你一路聽緊嘅時候就會發現，其實係講緊你自己嘅故仔，同我表達出嚟嘅事，兩者係會有連繫，嗰種微妙嘅關係就係喺呢度。」

陳輝陽形容每次女聲合唱的演出都是「去中心化」的表演。（陳順禎攝）

羨慕張敬軒開紅館個唱

不只陳輝陽和女聲合唱，在疫情下每個音樂單位要舉辦公開演出可謂困難重重，訪問中輝陽也談及三度延期的經過。《人來人往》最初定於上年情人節及翌日（14-15/2）在旺角麥花臣場館舉行，雖然當時製作團隊依然保持樂觀心態，但輝陽在朋友提醒後，已經認為凶多吉少：「所有人都覺得嗰陣係開到，大家只要戴住口罩就可以睇騷，但係我已經覺得冇可能。我最記得有朋友12月中已經提過我，覺得有機會開唔到，我好記得2月開始情況急轉直下，香港係連口罩都冇，但係佢哋都覺得係可以嘅，冇人肯取消。我仲同佢哋講要快啲延期，因為愈早宣布就愈可以快啲攞到個好嘅期。」

早在疫情未爆發前，陳輝陽已經有預感演唱會需要延期。（陳順禎攝）

其後團隊曾先後宣布在2020年10月和2021年2月再舉行，無奈再度因疫情而延期。說到這裏，輝陽也不禁說：「呢段時間最好彩嘅係張敬軒，佢開咗紅館之後又再閂過，我哋又開唔到。」後來團隊主動提議申請紅館檔期，他坦言事前打定輸數：「我覺得我係唔會申請到，其實照道理係要有一粒好大嘅星先會申請到，所以佢哋問起嗰時，我話攞到就做，完全係抱住平常心，點知真係攞到，咁咪搬過去做。」

張敬軒是上年唯一一位能在紅館開演唱會的歌手，舉行後數日，政府再收窄防疫措施，表演場所不再容許舉辦現場演出，令輝陽的作品展一再延期。（資料圖片）

慶幸女聲合唱五年合作沒是非纏身

不經不覺，輝陽與女聲合作已經合作5年，期間除了秦馨敏（Emily）外，近年也有陳樂頤（阿左）、潘釗彤（Denith）等成員開始作個人發展。加上28位成員來自五湖四海，他笑言當遇到疑難雜症，總有一位隊員可以拔刀相助：「其實女聲合唱好有才華，醫生、律師乜都有，其實已經係一個小社區。」上年阿左參加《全民造星III》，雖然輝陽沒有仔細觀看每個演出，但也會從成員口中關心她的情況：「我記得有次睇完片問阿左喺邊，佢哋話阿左出咗局，嗰下即刻問佢會唔會再返嚟唱，佢即刻話『返！點會唔返呀？』（有擔心過？）唔係，每個人嘅去留都有自己嘅意願，佢肯繼續返嚟唱，我當然無任歡迎。」

想到女聲合唱由28名女生組成，外界難免會想到，成員之間或許會有不和、小圈子等是非。不過輝陽卻從未遇過，更笑指：「呢個問題都有女仔同我講過，話『我哋冇呢啲嘢，你都好彩啦！』我唯有多謝佢啦，但係我覺得佢哋真係每個成員之間都可以照顧自己，其實我係冇辦法處理，因為唔係排練嘅時候，我日常生活係唔會搵佢哋。」不過他也承認，成員間的友誼或許會不一樣：「現實係一個人冇可能會同咁多成員都係咁好朋友，開個玩笑，YOLO（ViuTV劇集《YOLO的練習曲》所出現的女團）得廿個，其實我哋嘅人數都多過佢哋啦，但係都冇呢啲嘢。再加埋唔係所有人都做緊娛樂圈，呢樣嘢已經好唔同。」

一眨眼，女聲合唱成立已有5年。（陳輝陽 x 女聲合唱 作品音樂會Facebook圖片）

女聲合唱或於紅館劃上完美句號

談及未來發展方向，陳輝陽指自己已經不停構思新的音樂企劃，但在演唱會完結後，他將與小肥（徐志勇）一同宣傳其翻唱專輯：「呢個係我其中一個最有趣嘅計劃，因為平時我係唔會編人哋嘅歌，只係會做自己嘅歌。我將佢叫做《Modern Classic 2010-2020》，從2010年到2020年搵十幾首有代表性嘅歌，當中都會有一首新歌。」

作品展結束後，輝陽將與小肥一起宣傳翻唱專輯。（資料圖片）

不過輝陽坦言《人來人往》或會是女聲合唱最後一次演出，背後與其創作理念有關：「我做任何創作都需要三樣嘢：好嘅開始，好嘅過程，好嘅結尾。每一次籌備一個演唱會都係咁，我已經擺脫咗以前寫歌嗰種，聽日要交歌，依家喺鋼琴求其彈啲嘢嘅模式。」當然，他也希望再有合作空間：「《人來人往》呢個表演都係最後一刻去到場館嘅時候先諗到可以搞，或者今次到最後一刻又會諗到點做呢！不過喺紅館搞呢個作品展，可以話係一個好好嘅結尾。」