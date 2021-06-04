《超級巨聲4》鄒旻諾新歌獲張敬軒表揚感驚訝：原來唔係假帳戶

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-04 19:20

說到2015年的無綫（TVB）歌唱比賽《超級巨聲4》，大部份人第一時間會想起該屆亞軍，最近推出新碟《哭牆》的谷婭溦，卻甚少人提起冠軍鄒旻諾（Eric）。他在兩年前憑《籠裏》出道，不過與其後的《IT’S OK》和《星空下的dancer》一樣，作品未獲得主流媒體青睞。不過來到Eric最近推出的新歌《迴》，就吸引到張敬軒的注意。

Eric最近推出新歌《迴》。（鄒旻諾Instagram圖片）

《迴》講述每個人都曾被不同煩惱包圍，希望透過歌詞鼓勵聽眾接受、擁抱不如意的事。Eric近日換上短髮造型，他接受《香港01》訪問時就用頭髮解釋歌曲及MV的創作概念：「佛家有句說話叫『三千煩惱絲』，MV嘅一開始，我個頭有好多唔同嘅角，代表緊唔同嘅煩惱，但係當你剪走晒嘅時候，煩惱係咪真係會冇咗呢？係咪等到白頭髮生咗出嚟先會代表有唔同嘅改變？其實都未必係，所以我哋要學識接受佢，其實係一個輪迴咁，要不停重複住呢個步驟，可能會畀佢帶到你好唔開心，但係我哋要學習擁抱佢。」

《迴》用頭髮形容人遇到的煩惱。（MV截圖）

有別初出道時與葉澍暉合作，Eric在今年推出的《迴》和《星空下的dancer》皆一手包辦曲詞編監，製作模式有如林家謙《一人之境》。其實Eric向來都要自資出歌，他在疫情下開始鑽研錄音技術，為減輕財政負擔，他決定要一手包辦錄音、混音等幕後工作：「呢個做歌模式係要用好多時間，但係做音樂嘅時候就唔使喺金錢上面付出。以前要搵人幫手做，雖然都係我自己寫埋歌，呢度可以慳返少少錢，但係如果要搵人編曲、錄音或者監製，咁都要大概四、五萬，但係都要睇你搵邊個幫手。依家自己一個做可以隨時都改下，如果係搵人做嘅，咁就有多啲人可以聽到，會聽到好多嘅意見，但係搵其他人編或者監，就未必去到自己想要嘅感覺。」

為減輕財政負擔，Eric決定今年起所有歌曲都一手包辦。（鄒旻諾Facebook圖片）

昨晚（3/6）軒仔在Instagram限時動態中轉載Eric新作，大讚新歌「好好聽」，令Eric感到十分驚喜。他直言當時不敢相信：「噚晚我整緊歌，休息緊嘅時候打開IG，見到有個好似張敬軒嘅人Follow咗我，嗰下諗緊發生咩事，發現原來真係張敬軒嚟喎，唔係假帳戶嚟。於是我再睇下佢個story，點解有一個story係講緊我首歌嘅？嗰下我成個人呆咗。」Eric坦言事前與軒仔並不相識，但在澳洲讀書時期，他除了不時在卡拉OK點唱軒仔的作品，2009年更曾以《笑忘書》參加2009年《全球華人新秀歌唱大賽》悉尼區比賽，被問到有否與前輩尋求合作機會，他說：「我唔敢諗，不過有嘅話當然好。」

Eric希望有機會與軒仔合作。（資料圖片）

相比同屆亞軍谷婭溦已經有機會出碟，Eric的起步似乎較晚，不過他相信上天總會有適當的安排：「《巨聲》都過咗6年，你問我起步係咪慢，我初頭都覺得係，但係如果早啲起步，可能就冇《迴》呢首歌。我始終係覺得人喺唔同時段發生一啲嘢，其實都係整定，就好似如果我呢首歌冇落廣告宣傳，張敬軒就未必會睇到，咁佢就未必知道我嘅存在。」