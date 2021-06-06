Chill Club演唱會｜Serrini獲花姐批准拖姜濤手：要問過人先做得

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-06 03:01

ViuTV昨晚（5/6）在旺角麥花臣場館舉行《Chill Club A New Stage》音樂會，林家謙和Serrini擔任其中兩位表演歌手。令部份樂迷覺得可惜的是，當晚演出未能聽到二人合唱，不過Serrini笑指：「今晚淨係掛住同姜濤同埋Ian好開心咁合唱，完全唔記得咗有另一個男人存在，不過今日好滿足。」家謙也幾乎同一時間指：「係囉，我都淨係掛住同二汶、Gin Lee唱，唔記得咗呢位年度女歌手。」

家謙同Serrini睇落好似一對冤家，其實兩位私底下係好朋友。（葉志明攝）

今晚Serrini先後與兩位MIRROR人氣王合唱，期間更相繼與他們手拖手，她坦言事前已經得到經理人花姐批准：「原本我淨係好似一碌木咁企喺度，同埋淨係敢自己旋轉，但係花姐話『你可以同佢哋有啲交流，掂下佢哋，甚至走嘅時候可以好似一個姐姐咁，拖住細路一齊走。』（林家謙：你肯定係姐姐？）姨姨囉！」不過在合照時，Serrini就不敢有太多身體接觸：「你係我都唔夠膽啦，佢哋咁多Fans，我真係唔夠膽撓佢，要保持距離。（驚Fans嬲？）係呀，同埋要宣揚一個好重要嘅信息，就係所有嘢要問過人先可以做，如果對方覺得ok先去做。」

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家謙直言剛才在鋼琴前十分緊張，原來他演繹《一人之境》demo版《Another Day》時遇上一個災難性的技術問題：「唔知點解成個琴低咗半度，我一彈落去就覺得唔對路，個Key（音調）同隊Band完全唔同，呢個災難係可以好大，因為差半度其實好撞聲。Band喺一入歌嘅時候都知道有問題，但係真係冇辦法，冇可能彈咗之後無啦啦升返啱，所以佢哋都即刻轉咗Key一齊夾。之後第二首就要彈返啱，輪到我自己要轉返啱，個腦不停諗住要點彈，變咗歌詞已經唔記得七七八八。我真係未試過咁大災難，但係大家可能未必見得到，真係好恐怖。」

以往家謙喺鋼琴面前自彈自唱都非常穩陣，點知當日鋼琴出現災難性問題，影響家謙發揮。（葉志明攝）

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