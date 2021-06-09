莫文蔚邀黃偉文寫新版《婦女新知》　廚藝進化由Tiramisu變豉油雞

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-09 18:00

「我係一個發育健全嘅女人／需要各種營養嘅平衡」，只要莫文蔚（Karen）的歌迷聽到這一句歌詞，就會想起2000年推出的《婦女新知》。當中Karen除了教導各位歌迷製作Tiramisu外，更顯示出當下女性喜愛購物、放大愛情等價值觀。

Karen在2000年推出過《婦女新知》，而今次收錄在新碟《The Voyage - a visual album by Karen Mok》的《婦女新知2021》就是一首呼應前作的全新單曲。（資料圖片）

最近Karen除忙於為周五（11/6）舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》綵排外，亦推出全新單曲《婦女新知2021》。與21年前的版本比較，雖然同為黃偉文（Wyman）填詞，亦保留了以Rap為主幹的風格，但新版改用由李一丁和鄧東成合寫的旋律，Rap的速度也比以前快得多，加上歌詞內容也因應時下女生心態而有所轉變，因此樂迷以一首新歌的角度欣賞會比較適合。Karen說錄音的時候的確具有挑戰性，不過最後也完成任務，更決定在演唱會中首度演唱。

《婦女新知2021》同樣以Rap為主幹，但速度明顯比前作快很多。

相隔21年後，究竟Wyman筆下《婦女新知》的女人變成怎樣？來到2021年，她們廚藝應該更上一層樓，同樣是世界馳名的食物，不過這班女生從多年前只懂製作Tiramisu，進化成懂得烹調豉油雞；從多年前一定要買到「有士多啤梨同Cream」的大褸的購物狂，變成學懂貴精不貴多，只有「浴袍、Honey同埋老抽」就已經滿足的女生。雖然思想獨立自主，但相比舊版時刻放大愛情，現代女性似乎不再感到愛情至上，Karen看過歌詞，覺得Wyman一矢中的，更說：「首歌未必係我自己嘅完整寫照，反而我最想講時下女性心態係點。」

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《婦女新知2021》MV找來今年曾與AGA在《CityPop》中合作的「也文也武」監製及拍攝，並由Wy Chan執導，以誇張的手法，用上色彩斑斕的顏色拼湊出MV的感覺，而Karen則以多個搶眼造型登場，其中包括鮮豔奪目的浴袍、高衩長裙及低胸連身裙look配以假髮造型，每一個都性感非常。Karen解構MV造型說：「正如歌詞所講，時下好多女性有咗自己伴侶，唔一定已經成為家庭主婦，但內心仍然好貪靚，對保持美態仍然有份渴望，廚藝又會大躍進，呢個MV就係想展現女性嘅呢一面出嚟。」

由於要不停轉妝轉換造型，又要配合MV構思就位拍攝，以便後期的3D畫面加工，另外同一日要兼顧拍攝演唱會的片段，結果Karen與團隊花了20小時才完成拍攝。雖然拍攝時間很長，但Karen十分享受，更說：「初出道嘅時候好鍾意試唔同嘅image，好耐未試過咁多咁大膽咁千變萬化嘅造型喺我嘅MV出現，幾個造型都好繽紛好特別好過癮，即使拍攝時間好長，但出嚟效果好滿意、好值得。」

Karen歌迷記得留意《The Voyage》推出日子：

6月11日：率先於各大音樂平台上架 6月11至13日：在《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》紀念品販賣攤搶先預售實體專輯，於現場預訂的樂迷更可以得到限量紀念胸章乙個。胸章將每日限量送出，送完即止 6月14日起：CD warehouse官網優先預購印上獨立編號的豪華版專輯

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