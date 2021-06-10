《我是現場》6月啟動門票明早開賣　許廷鏗per se組一夜限定樂隊

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-10 17:01

2021年全新本地演唱會系列《我是現場》將於今年6月正式啟動，一共八場演出將由Live 001「許廷鏗 & per se」率先打頭陣，為疫情下停滯多時的本地演唱會市場注入全新活力，同時也為熱愛現場音樂演出的一眾樂迷送上最真摯熱烈的表演。

《我是現場》即將在6月正式啟動，由Live 001「許廷鏗 & per se」率先打頭陣。（海報）

疫情下全球實體音樂會幾乎全數延期或取消，並轉移以線上演唱會模式進行，然而這欠缺了全場觀眾歡呼鼓掌和應，也缺少了在演出者竭盡全力高歌之際，那一種唯獨現場方能體會、讓全身為之一振的暢快淋漓。建基於在疫情時代的各種領悟，《我是現場》將邀請多個本地音樂單位聯乘合作，透過令人驚喜的音樂人配搭，為本地樂迷帶來極具生命力的全新音樂體驗。

率先登場的將有許廷鏗╳per se組成全新一夜限定樂隊「negative ends⋯⋯。」，包括KeyBoard的Sandy、結他的Stephen及負責合成器（Synthesizer）的Alfred，在樂隊名字中，「negative」是取自Alfred的碟名，「⋯⋯」是Alfred歌名，「ends」是per se碟名，「。」是per se歌名。他們將為樂迷帶來意想不到的舞台演出，創造線上演出無可比擬的、有著溫度的Live Moments。

三人將以樂隊「negative ends⋯⋯。」名義亮相。

對於首度合作，Alfred表示：「最緊要係聽熟我嘅歌單，重新認識我嘅音樂。呢一次嘅結盟只屬一次限定，大家好好團聚，冇其他原因，純粹為咗音樂，我哋每一個參與嘅都喺度建構呢個現場，你哋當然都係其中一分子。」per se也和應道：「《我是現場》係演出者同觀眾一齊經歷、建構嘅時間紀錄，係只此一晚嘅時刻，亦都係生活上不可或缺嘅細節。6月26號嚟麥花臣，喺天空塌下前停半分鐘聽一闋歌。」他們更透露了今次演唱會的特色，per se：「平時我哋會揀啲歌一齊玩或者自己玩，但今次我哋會夾Band。」Alfred笑言：「我都估唔到自己會夾band，所以今次唔好當係睇許廷鏗或者per se嘅show，而係當係睇我哋三位一體嘅show，中間會互相穿插互唱對方作品，但將會係三位一體呈現俾大家。」Alfred更說，最佳的入場準備方式，就是相約朋友三個人一齊前來欣賞。

原來這次是兩個音樂單位第一次合作。