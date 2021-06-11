【專訪】許廷鏗認出騷靠現場觀眾推動：近年先發現呢樣嘢唔係恆常

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-11 18:00

踏入2021年，歌手除了密密製作新歌，亦陸續舉行大大小小的演唱會與樂迷見面，而全新本地演唱會系列《我是現場》也將於今年6月正式啟動，為疫情下停滯多時的本地演唱會市場注入全新活力，同時也為熱愛現場音樂演出的一眾樂迷送上一連8場精湛演出。 為《我是現場》打頭陣的是許廷鏗（Alfred）和組合per se，他們將於6月26日假旺角麥花臣場館獻唱。兩個音樂單位將以一夜限定樂隊「Negative Ends……。」與樂迷見面，談到在新常態下能順利舉行實體騷，三人均深深體會現場觀眾對歌手演出的重要性。 撰文：劉傳謙 攝影：陳順禎

為《我是現場》打頭陣的是許廷鏗（Alfred）和組合per se，兩個音樂單位將以一日限定樂隊「Negative Ends……。」與樂迷見面。（陳順禎攝）

隊名揭許廷鏗per se音樂共通點

「Negative Ends……。」這個名字是由三人一起構思，當中包含兩張大碟的名字，包括Alfred上年推出的《Negative》和per se在2018年推出的《ends》。Sandy（葉蔚菁）得悉Alfred也有組樂隊經驗，在音樂總監CM的建議下，決定嘗試在這個舞台組成期間限定的新樂隊：「一開始CM叫我哋夾咗個band名先，我本身就諗『吓？真係要咁認真夾個名出嚟？』但係一出咗band名，當中大家知道咗各自嘅喜好，呢一件事可以點jam出嚟，就冇咗之前嗰種拘謹。」Alfred也補充：「嗰陣我都心諗『喂呀！咁多人夾到期唔容易㗎！』原來呢個先係重點，我哋攞返以前夾過嘅band名，講返以前一啲好鍾意嘅樂隊，呢件事好似好表面，純粹諗一個好有型嘅band名，但係呢樣嘢可以令我哋今次合作有一種定性。」

樂隊以各自音樂作品命名，看似順理成章，但Alfred在名字當中找到一些共通點：「我有一首歌叫《……》，佢哋都有一首英文歌叫《。》，原來我哋都有啲歌係咁翹口巉手。我有好多朋友同我講『好鍾意聽你《Negative》成隻碟最尾嗰首歌，其實點讀㗎？』我答話叫佢做『省略號』。」在旁的Stephen（莫善祺）也解答Alfred對《。》的疑問：「其實有好多個名，『句號』、『fullstop』、『ends』，呢三個名都有人咁叫。」

Alfred：「原來我哋都有啲歌係咁翹口巉手。」（陳順禎攝）

3月錄《Chill Club》結緣

回顧三人結緣的經過，原來3月錄影的其中一集《Chill Club》，才是他們第一次見面。當時Alfred唱出該集最後一首歌《無力感》，而per se則在旁等待拍攝結尾，Sandy大讚Alfred唱功了得：「嗰陣其實只係行埋去就可以，當時冇正式傾過計，但係一聽到之後就覺得，佢真係堅㗎喎！」此時Alfred笑指：可能我係播緊MMM（Music mixed mastered，意指一首完整的成品音樂）呢？」Sandy即指：「都係，始終都係一樣嘅！」

Sandy在《Chill Club》錄影廠聽過Alfred演出後，覺得對方唱功非常厲害。（陳順禎攝）

Stephen坦言，自己從這次演出得到啟發：「嗰次因為某啲原因，我記得你係唱咗4次，我同Sandy都係第一次聽，覺得你唱得好好，但係當晚連續唱4次都可以一模一樣，完全冇瑕疵，我就覺得好驚訝（mind-blown），之後嗰個禮拜就做多啲運動，練多啲唱歌。（Alfred：我個樣似係有做開運動咩？）哈哈，其實我係比較少聽男歌手唱歌嘅，但係嗰次就咁聽一個短版，就突然間搵到一股動力，好感染到我。」

Stephen深深被Alfred表現啟發。（陳順禎攝）

不過Alfred憶起這段往事，卻感到有點尷尬：「我諗住淨係錄首歌，點止原來係全部唔同嘅單位都等緊我唱完，之後就埋嚟收尾。你知阻人收工都係一件唔係咁好嘅事嚟，所以當下……我明你（Stephen）覺得我唱得好穩定，但係我內心係好驚，只要我唱好佢，大家都可以收工。」

不過Alfred坦言當時感到非常緊張。（陳順禎攝）

重拾夾band新鮮感

問到三人合作的點滴，Alfred直言是種嶄新、愉快的體驗，他坦言自己除不時重溫綵排片段外，亦非常享受綵排期間的創作成果：「呢啲真係創作嚟，由一啲我哋原本有嘅歌曲同埋元素，其實喺某程度上係賦予緊一種新嘅靈魂。原來有一啲平時已經唱慣唱熟嘅歌，我交畀另外兩位幫我做編曲，出嚟嘅感覺係可以好唔同。我突然間覺得佢哋唔再係伴奏，而係Sandy用鋼琴發聲，Stephen用結他彈到一種好唔同嘅氛圍出嚟，於是我哋三個就變咗全部都係主音，只不過我係用人聲，呢個就係『Negative ends……。』嘅狀態。」

Stephen認為，雖然per se過往的演唱會綵排方式與今次以jaming為主相若，但仍覺得整個合作過程新穎：「其實我哋都有好多年冇夾過一隊新band，我都從來未試過同男聲夾band，永遠如果有三個人一齊夾都係女聲，例如Serrini同埋泳兒。對我嚟講，今次係令我記得返，原來夾band係一件咁正嘅事。同一時間都會有一啲新嘅嘢發生，因為Alfred除咗主唱，亦都會即時諗到一啲和音，而呢啲和音Sandy係唔會諗到，因為佢係度緊一啲偏高嘅和音。」Alfred也想起第一次綵排時編排和音的點滴：「其實我唔係諗出嚟，係感覺嚟㗎，即刻嚟先會有嗰樣嘢。其實《我是現場》就係講緊呢啲元素，嗰件事係好玩嘅，依家講起都有啲起雞皮添！」

Stephen認為實體音樂會才能第一時間知道觀眾反應如何。（陳順禎攝）

即使現場觀眾沒有歡呼和尖叫，但Alfred仍能從聽眾專注在自己表演時的眼神感受到表演的動力。（陳順禎攝）

Sandy認為per se表演時，自己能與Stephen互動，未至於要在鏡頭前透過音樂自娛。（陳順禎攝）

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