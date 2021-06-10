張敬軒疫情下寫《Sweet Escape》　認被Delta T《通心粉》吸引

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-10 18:34

張敬軒月前開始宣傳大碟《The Brightest Darkness》第二主打《Sweet Escape》，除了本來在專輯中聽到的版本外，最近也推出以鋼琴伴奏的「Aftermath」版本。他昨日（9/6）在Instagram公開片段，大談《Sweet Escape》的創作過程。

軒仔談《Sweet Escape》創作過程。（張敬軒IGTV影片截圖）

《Sweet Escape》在去年2月開始製作，軒仔坦言當時雅旺錄音室（Avon）因疫情停擺，於是決定在Studio B開始創作：「有一段時間，大家都要隔離，所以我可以喺錄音室裝好晒自己鍾意嘅機，一啲以前做音樂會用到嘅嘢。有一日突然間覺得，自己好似好耐冇寫過一啲自己鍾意嘅，有beats嘅嘢，之後就開始寫咗一啲唔同嘅loop，睇下有邊一個片段有機會可以變成一首歌，而《Sweet Escape》就係其中一首。」

+ 3 + 3 + 3

至於這次與新晉音樂人Delta T（蛋撻頭）合作，軒仔指當時尚未有創作《Sweet Escape》的念頭，談到對方最吸引自己的作品，軒仔則推介《通心粉》：「有一日我喺YouTube睇一啲新音樂人嘅作品，我見到有首歌叫《通心粉》，咁搞笑嘅？同埋個MV好似好low-tech咁，我就開咗嚟睇下。聽完覺得，原來都幾正喎，佢填詞嘅概念同埋本身創作嘅態度令我覺得好有新鮮感。其實嗰時未有《Sweet Escape》，後來呢首歌要搵人填詞，我就想份歌詞唔好咁循規蹈矩，就諗緊不如搵蛋撻頭試下。然後我好厚面皮咁喺IG私訊咗佢，跟住佢有覆我，我哋大家就約見面。」

軒仔的《Sweet Escape》邀請Delta T（右）填詞。（Delta T Instagram圖片）