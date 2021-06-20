胡楓演唱會︱與林子祥合唱《男兒當自強》：唔敢喺佢面前唱佢嘅歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-20 00:15

藝人胡楓（修哥）昨日（19/6）在紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》，其中陳潔靈（Miss Chan Chan）亦亮相舞台擔任嘉賓，並與修哥合唱《千個太陽》。修哥稱Miss Chan Chan不僅是位唱得之人，也孕育出不少後輩，桃李滿門。她謙稱：「你先係我哋嘅老師，你係樂壇嘅典範，係娛樂界嘅光榮。我頭先聽你唱歌，你對音樂同藝術嘅追求好高。」雖然修哥稱自己並非樂壇中人，但她仍大讚前輩歌聲優美，希望能像修哥一樣，到89歲都能登上紅館舞台，及後又帶來獨唱版《誰令你心痴》和《只怕不再遇上》。

藝人胡楓（修哥）今日（19/6）在紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》。（葉志明攝）

在梁家輝、曾江、Joe Junior與修哥合演「真假4小生」後，就輪到最後一位嘉賓林子祥（阿Lam）出場。他與修哥合唱一曲《男兒當自強》後，他笑指：「喺呢一行入面，真係冇乜人可以對住佢講『我細細個就睇你啦』，好難得呢度遇到一個，真係要同你鞠個躬。」修哥就指阿Lam一直幫助自己：「你喺我80歲同86歲嗰陣幫過我，依家又要你上嚟，我真係過意唔去，雖然我鍾意。我曾經同佢講過，如果佢有需要我幫佢，就算去到非洲我都跟你去，呢個承諾到依家都未改。」

林子祥與修哥合唱一曲《男兒當自強》。（葉志明攝）

其後孫女Sabrina上台，與阿Lam合唱《每一個晚上》，原來早在Sabrina年幼時，修哥已經教過她唱這首歌，難得再與阿Lam同台，當然要合唱這首歌。及後修哥直言：「我真係唔敢喺林子祥面前唱林子祥嘅歌！」最後他唱過《千枝針刺在心》後，今晚嘉賓即紛紛上台，合唱一曲《友誼之光》，演唱會在約11時40分完結。