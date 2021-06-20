胡楓演唱會︱修哥稱喉嚨抱恙影響發揮：好番啲嘅話會做到九十幾分

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-20 08:30

《胡楓約你開心派對2021》演唱會昨晚（19/6）在紅館完滿落幕，會後修哥走到後台接受傳媒訪問，期間薛家燕及羅蘭也主動回到後台與他合照。

家燕姐、修哥和羅蘭姐在演唱會後一起合照。（葉志明攝）

雖然一眾嘉賓都十分佩服修哥的表現，但他坦言今次收到喉嚨不適影響，表現大打折扣：「老實講，今晚只係畀自己七十五分，如果我個喉嚨好番啲嘅話，我會做到九十幾分。可惜喉嚨唔係咁好，所以得返七十幾分。」被問到家人有否特意煲湯水，幫助自己養聲，修哥指：「佢哋有煲蘋果雪梨湯，就連梁家輝都煲嚟畀我飲。」

修哥稱今日喉嚨不適影響發揮，因此只能給自己75分。（葉志明攝）

修哥眼見疫情下經濟不景，但昨晚依然全場爆滿，他直言感到非常高興，要向今晚到場的嘉賓、台下捧場的好友及在場觀眾說聲謝謝。被問到日後會否有意再搞演唱會，他直言：「梗係想啦，我依家上咗癮添呀！我希望有機會就開多次，再有機會就再開多次。」

今晚舞台巨星雲集：

+ 4 + 4 + 4

被問到今日父親節如何慶祝，修哥指雖然有工作在身，但已經預留時間給子女：「凡係過時過節，我都係交畀後生搞，我就唔係好理，佢哋搞成點就點。（佢哋有叫你唔好約人？）係呀，呢個就真係嘅，不過我聽日（今日）都要返TVB開工，做完就返屋企過父親節。（以為你有得放假唞下。）人在江湖，身不由己，冇所謂啦！有得玩就可以啦！」