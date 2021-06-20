Serrini演唱會｜觀眾扮動物　唱《網絡安全隱患》全場起身跟住跳

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-20 21:45

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）今晚（20/6）舉行最後一場《I'M (NOT) FINE, THX LIVE 2021》，不少觀眾應大會呼籲，不但帶同動物公仔進場，也打扮成在森林生活的群眾，部分甚至打扮成恐龍、猩猩等動物，相當投入。台下亦有泳兒、吳嘉禧、何雁詩、林欣彤、藍奕邦等星級觀眾到場支持。

全場氣氛高漲。（劉智源攝）

在演唱會開始前，會場先進行「Good vibes Rini祝福儀式」，其後白幕落下，Serrini即身穿全白色長裙登場，並以《日沒前》揭開序幕。在《忘鳥愛》和《放棄治療》後，由於今晚演唱會安排在網上平台直播，她即指：「今晚好高興可以同全球華人嘅slang妹（𡃁妹）一齊唱歌，你哋繼續啦，我著住呢條裙，你哋可唔可以影相影得靚啲？我覺得依家就係長大嘅時候，係放棄治療嘅時候，咁就可以Don't text him！」

大陣仗！（劉智源攝）

在《Don't Text Him》後，Serrini就換上一身紅色長裙並獻唱《燎原》。其後一響起《網絡安全隱患》前奏，全場即站起來，跟著節拍搖動，Serrini隨後接連跳唱《越活越惹禍》和《離原》，令現場氣氛陷入瘋狂。

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