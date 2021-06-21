Serrini演唱會｜林家謙驚喜現身兼合唱：記錯咗今日係母親節

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-21 06:00

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）昨晚（20/6）舉行最後一場《I'M (NOT) FINE, THX LIVE 2021》，本來只是座上客的林家謙在觀眾歡呼下，於Encore環節走到台上，全場尖叫聲不絕。為顧及防疫措施，家謙全程都戴上口罩。

群情洶湧下，本來只是觀眾的林家謙也在Encore位走到台上。（劉智源攝）

Serrini打算獻唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》，她解釋為何要特別提起家謙，原來對方曾在電台「偷唱」此曲，但家謙卻指：「唔係我呀，其他人唱㗎。（Serrini：咁你叫咩名呀先生？）Anson Lo。不過嗰首歌都唔好聽，邊個唱都唔會好聽㗎啦。」現場觀眾隨即爆笑。

林家謙話自己係Anson Lo？（劉智源攝）

Serrini透露，家謙本來不肯做演唱會嘉賓，後來卻現身會場，對方又以幽默方式解釋：「我同老豆改咗食午飯，原來我記錯咗今日（昨天）係母親節，咁你又係老……媽子（歌迷會以Mami稱呼Serrini），祝你母親節快樂。」家謙又稱自己首次在九展擔任個唱嘉賓，在台上要求Serrini付演出費，無奈此時升降台卻突然升起，家謙也只好即興與Serrini合唱，而受益的當然是台下觀眾。

台下觀眾成功爭取Serrini與林家謙的「世紀合唱」！（劉智源攝）

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