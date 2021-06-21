Serrini演唱會｜唔強求MIRROR成員做嘉賓：好似林生咁唔肯就唔請

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-21 09:30

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）一連三晚在九展舉行的《I'M (NOT) FINE, THX LIVE 2021》在昨晚（20/6）完滿落幕，她隨後接受《香港01》訪問時指十分享受舞台：「同樂手夾咗好耐，大家都好熟，我哋一齊當係一個派對咁玩，同現場觀眾都玩得好開心。」

Serrini演唱會完滿落幕。（劉智源攝）

談到三晚來的嘉賓陣容，她特別提到自己非常享受在頭場與獨立音樂人Luna Is Bep合唱，認為這次合作背後意義重大：「我記得at17幾年前都係請咗幾個好年輕嘅女仔做演唱會和音，佢哋同時都會做埋嘉賓，我覺得好驚訝，原來我可以透過呢個舞台推介一啲新嘅音樂單位畀人識。其實我有諗過呢幾場都係搵一啲獨立音樂人做嘉賓，於是請咗Luna Is Bep，之後認識到Janice（衛蘭），覺得佢好可愛，好想搵佢做嘉賓，而我呢個花痴又想請Anson Lo（盧瀚霆），點知又真係畀我請到。」談起今晚的「神秘嘉賓」林家謙，Serrini笑指：「林家謙呢個路人呀，好感恩佢可以上台陪我哋唱歌囉，不過佢因為冇化妝，所以我冇當佢係嗰個level。」

Luna Is Bep擔任頭場嘉賓，Serrini認為自己能藉舞台介紹更多新聲音，更曾經打算三晚演唱會都邀請新晉歌手做嘉賓。（資料圖片）

今晚Serrini能與Anson Lo一起同台，期間更貼身一起跳舞，然而她在過程中點到即止，未敢有攬身等更親密的身體接觸，她稱：「因為我唔係好識跳舞，但係佢係舞王嚟嘛。其實我已經將雙手攤到好闊，但係喺觀眾眼中都係唔識跳舞嘅人。我內心其實係好澎湃，雖然肢體語言好似係害羞。」早前Serrini已經與姜濤和陳卓賢合作過，被問到最想與哪一位MIRROR成員合作，Serrini坦言：「原來可以揀㗎？咁咪好似填表格咁，十二個都剔晒，不過最緊要係問咗花姐，睇下佢哋嘅行程先。同埋我好尊重佢哋嘅意願，如果佢哋願意嘅當然可以嚟啦，如果唔願意嘅，好似林生咁，我就唔邀請，但係本身口講話唔願意，但係佢自己又想上嚟嘅，咁都可以呀。」

+ 5 + 5 + 5

被問到下次舉行演唱會會否有新搞作，Serrini笑說：「我有啲期待，但係我一路做演唱會就會諗，究竟有啲咩平時好想做，但係又做唔到嘅嘢，可能係真人實況嘅喪屍打鬥，如果疫情好返啲嘅話應該可以試下，或者喺泳池搞？或者係喺泥漿摔角？呢啲我都好想試，但係好似太多gel甲，所以比較難啲。」