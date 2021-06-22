陳輝陽稱創作要打破常規 爆許志安曾預言《會過去的》hit唔起　

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-22 16:15

陳輝陽創作過無數金曲，幾乎每首都成為香港樂壇天王天后的代表作。甚少在公仔箱露面的輝陽首次亮相ViuTV《晚吹》系列節目《有酒今晚吹》，大談作曲方程式之外，更分享了不少跟歌手合作的趣事。

陳輝陽首次亮相ViuTV《晚吹》系列節目《有酒今晚吹》。（電視畫面）

首次為《有酒今晚吹》擔任嘉賓的陳輝陽，自言不是電視藝人或喜歡面對傳媒的人，只是喜歡創作，一生人只想建立一個屬於自己的名銜，就是作曲家。 談到自2016年起與「女聲合唱」合作，將自己經典重新編曲，被問到為何只挑選女聲，輝陽指自己寫的歌比較女性化。所創作的歌曲幾乎集中在四大天后身上及兩大男歌手身上，包括鄭秀文、容祖兒、楊千嬅、梁詠琪、陳奕迅及古巨基。

提及古巨基，陳輝陽透露他是很另類的歌手，對自己來說，古巨基屬於女歌手的界別，更指基仔本身比較多愁善感亦很女性化。憶起為《告別我的戀人們》錄音時，輝陽大爆基仔仔錄音室爆喊：「記得錄《告別我的戀人們》，我給他demo，他（古巨基）第一次試唱後，要暫停錄音，因為他哭個不停。當時我身處錄音室，基仔在Studio，我便問他是否需要冷靜一下。」輝陽透露當時基仔默不作聲，更需要時間來平伏情緒。不過這樣也代表了音樂的力量有多厲害，亦很慶幸自己能夠從事音樂行業，因為可以為很多人帶來人生體會。

在K歌的活躍時期，跟無數歌手合作的輝陽被問到哪位歌手脾氣最差，他笑言沒有巨星脾氣差，因為如果脾氣差的話，自己根本不會跟對方合作。而喜歡喝酒但酒量不好的輝陽就大爆，在合作多年的眾多歌手當中，鄭中基酒量最好，而鄭秀文會買清酒來他家作客，更知道對方私藏了很多高質清酒。

最後，亦談到有曲先還是有詞先的迷思。輝陽解釋廣東歌跟英文歌做法大不同，在廣東歌如果將兩個音調反轉，就不會有同一意思的字出現，因此通常是由作曲開始寫，更透露K歌的作曲方程式：「作曲的方程式一定要學，學會後就要推翻這個方程式，要讓聽眾意想不到就是個竅門。」他提到有次許志安錄《會過去的》時，對方一進錄音室便對自己說：「輝陽，我覺得這首歌不行。」更指歌詞太難記，節奏又快，連接的不是同一段。不過自己的想法是起初不知道這首歌會否受歡迎，但個人認為它有種特殊的美感。