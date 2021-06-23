【聲夢傳奇】張佳添為Felix林智樂平反：佢可以將舊歌唱得好摩登

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-23 19:15

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇》上周起回歸個人戰，9位學員分成兩組進行學員、導師合唱比拼，每組綠燈數最少的將被淘汰。上集播出其中一組比賽，最後林智樂（Felix）不敵林君蓮（Kaitlyn）、文凱婷（Aeren）和冼靖峰（Archie）遭到淘汰。

上集Felix淘汰後，身兼導師的Phil非常自責。（影片截圖）

歌聲辨識度高有利日後發展

不過評審之一的張佳添就在節目中大讚這位參賽者，形容當晚他與林奕匡（Phil）合唱《分手總要在雨天》是「靚聲拼盤」，更對他說：「你唔係一個平地一聲雷，即刻會一炮而紅嘅歌手，但係假以時日，你係會儲到你嘅粉絲，就係因為你把聲。」他日前再拍片分析四位參賽者當晚表現時，亦再次談起對Felix的評價，認為他已經比大部份歌手優勝：「喺男仔之中，Felix嘅聲線差唔多係有最高辨析度，呢樣嘢真係唔好睇少，因為一位歌手唱得再好，如果你嘅聲音欠缺咗一個獨特性，其實成功率會低好多，男男女女都係。如果一聽把聲就知道佢係邊個，其實對佢打入市場嘅幫助好大，而Felix把聲靚之餘，我仲會聯想到佢嘅面孔，即刻醒起呢個人我識得，我知佢係邊個，其實已經差好遠。」

評審之一的張佳添拍片，再度談及對Felix的評價。（張佳添音樂YouTube截圖）

盛讚與Phil合唱方式恰到好處

張佳添在影片中也談到往後評分準則，指聲線辨析度將有機會左右戰局：「呢一個其實係搵明日之星嘅節目，而呢個元素真係好重要，我哋喺呢個節目都會有自己嘅判斷，因為我見過好多歌手，無論新人、舊人、失敗嘅人、成功嘅人，我都見過咁多，其實呢個人嘅成功率有幾高，我心裏有數，呢樣嘢喺我嘅計算，絕對係基於自己經驗嘅判斷。」他續指，Felix能以新式唱法演繹舊作，亦是一大加分點：「佢唱一首咁舊嘅歌，佢冇做到一個好舊式嘅感覺，反而係用一種比較現代嘅演繹方法。佢將一首90年代嘅歌唱得幾摩登，係一種年輕人表達依家心情嘅感覺，而唔會用一種過份澎湃嘅方式演繹。其實真係唔需要，呢啲嘢張學友去做就得啦，一個後生仔唱呢首歌根本唔需要去到咁，所以佢係恰到好處。」他在節目中為Felix給綠燈，也直言對他分數偏低感到意外，認為他的觀眾緣始終不及其他選手，因而落敗。

Felix成功擺脫張學友的唱法，加上聲線辨識度夠高，因此獲張佳添盛讚。（影片截圖）

批Aeren未汲取上輪教訓

今集之所以惹來網民不滿，最大原因是認為Aeren與林欣彤（Mag）合唱《愛是懷疑》的表現未如理想，最後卻以13分險勝Felix晉級，其參賽片段推出短短4日，在YouTube就有約3600人給Dislike。張佳添也在影片中點評Aeren表現，指他在當晚給予Aeren紅燈，雖然表演有可觀之處，但與上輪唱《未知》的表現相若，無法一開口就展示魅力：「你問我係幾吸引嘅，但係又好似上次咁，去到Rap先覺得正，唱嗰方面始終都係差啲。我覺得Aeren冇真正吸收到上次唱《未知》嘅問題，係平穩嘅，但係我覺得佢唔夠力量，其實唔需要成首歌都咁用力，佢只需要喺某啲位置用多少少力，我就會感受到佢係有能量嘅歌手，有收有放，但係佢就冇做到。」

Aeren當晚與Mag合唱《愛是懷疑》，被張佳添批評未能第一時間投入狀態，沒有汲取上輪唱《未知》的教訓。（影片截圖）

雖然Aeren在說唱部份後有改善，但張佳添認為是為時已晚：「Aeren係要明白，佢一上到台就要掌控舞台，唔可能畀你熱身半首，去到後半首先嚟料。其實Aeren係得嘅，我真係希望佢知道自己爭啲咩，只要佢明白，再去改進，佢就會有一個突破。我等緊Aeren，希望佢可以畀心機幫自己突破。」他恭喜Aeren能夠晉級，同時提醒這位女將：「我希望Aeren真係珍惜自己嘅機會，話畀觀眾同評判知你真係得，我知你係得嘅。」

希望Aeren之後可以用行動證明自己！（影片截圖）

張佳添點睇Kaitlyn同Archie表現？