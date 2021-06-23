Novel Friday新歌直接抨擊Supper Moment：係一個好心痛嘅回應

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-23 22:45

繼2月推出新歌《REPLY 致明日的舞》，透過作品回應陳奕迅的歌曲後，年輕本地Rapper Novel Friday再推出新「REPLY」系列作品。新歌名為《REPLY搖滾叛徒》，只見單曲封套上用人民幣浸浴的圖片，或許樂迷未必知道這次作品針對的對象，不過看到歌詞中出現《說再見了吧》、《最後晚餐》等Supper Moment舊作，加上在宣傳影片中大膽焚燒他們將在本週末舉行的《一直相信演唱會》海報，今次的新歌明顯要正面抨擊這支昔日人氣爆燈的樂隊。

Novel Friday再推出新「Reply」，今次嘅目標人物係Supper Moment！（受訪者提供圖片）

邊寫邊感到心痛

Novel Friday形容，這次作品帶出的信息令自己十分心痛：「Supper Moment係一隊好出名嘅樂隊，其實佢一路以嚟嘅作品都好打動到我，既然我係咁鍾意佢哋，我就想將我自己嘅諗法用作品話畀佢哋聽，但係整體嚟講，呢首係一個好心痛嘅Reply。」或許很多讀者都會覺得，Novel Friday的作品是要回應早前Supper Moment回應「搖滾叛徒」指控的影片，不過他澄清作品早在上年已經寫好，而自己也沒有看過該段影片，因此不便評論樂隊在片段中的言論。

用火交代Supper Moment昔日熱血

最令樂迷驚訝的，絕對是Novel Friday願意在鏡頭前火燒Supper Moment的演唱會海報，大膽地透過畫面直述歌曲大意。Novel Friday解釋片段中的火是代表熱血：「Supper Moment（作品）一直以嚟都兼顧到生命、成長、燃燒青春，以至革命、家庭，係有好多信念同理念嘅一支搖滾樂隊，睇到呢度，我就覺得火有一種溫度同意識，就係佢哋以前都會提及嘅，當燃燒緊生命嘅時候，我哋嘅理念係咩？我覺得用火燒呢個畫面，感覺上係以前提及過嘅熱血，但係依家畀當初嘅熱血燃燒緊自己，於是我就想用火嚟回應『一直相信』嘅感覺，好似以前身為樂迷嘅我，你要我繼續相信佢，但係我覺得呢份信任已經被燃燒嘅一種感覺。火燒係好痛，同我嘅主題好夾，如果係樂迷嘅都會明白呢首歌核心嘅理念。」至於單曲封面設計的理念，他笑指：「我覺得如果呢個浴缸上面有好多紅色，其實係靚過金色嘅。」

至於為何浴缸上要用人民幣，Novel Friday只笑說：「我覺得如果呢個浴缸上面有好多紅色，其實係靚過金色嘅。」（單曲封套）

挑戰另類曲風

今次與過往節拍強勁的Melodic Rap不同，旋律感覺上較柔和，原來這隱藏著自己對搖滾的看法：「可能講緊某個人本身玩開某種類型嘅音樂，其實唔止玩音樂，每一個類型嘅音樂家都會有佢哋應有嘅態度，唔係話佢唱搖滾，就代表佢係一個好Rock嘅人。今次就想試下點樣用rock嘅態度嚟唱一啲爵士樂。」大膽地透過畫面和平面設計表達不滿，會否擔心聽眾反而認為行為過於直接，會在新歌推出後紛紛取消追蹤自己的社交帳戶？Novel Friday直言新歌非常受歡迎，不擔心有聽眾覺得反感：「好開心今次反應幾好，有好多人都支持，叫我一路『Reply』落去，我都覺得有一股動力，其實我已經寫好咗第三首『Reply』啦，哈哈！」