聲夢傳奇│炎明熹原來未簽TVB? ：呢方面主要係屋企人諗

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-25 20:36

炎明熹現身海洋公園參與表演。（陳順禎攝）

無綫（TVB）音樂節目《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）今日（25/6）現身海洋公園怡慶坊，為「共享新未來」啟動禮暨音樂會獻唱《守望麥田》，她指這首歌已經幾乎成為自己「飲歌」：「我都發現自己好多表演都用呢首歌，而且呢首係之前初選嘅時候揀嘅歌，我一路學唱呢首歌嘅時候，發現呢首歌原來都幫咗我好多。」

炎明熹未正面回應是否已動筆與TVB簽約。（陳順禎攝）

首度參與商業演出，Gigi坦言感到緊張，不過問到自己的減壓方法時，她卻指：「暫時係將有壓力嘅嘢做好，因為我唔係好熟悉自己，所以未搵到適當嘅方法。我有問過啲同伴點樣減壓，話晒平時都有咁多嘢做，佢哋有啲話會瞓覺，有啲話會食嘢，但係我試過呢啲方法都唔得，所以我仲摸索緊。」

炎明熹與鍾柔美、林智樂第一次出席商演，與坤哥、JW同台演出。（陳順禎攝）

談到近日傳出TVB要求《聲夢》十強學員簽5年基本藝員合約，Gigi未有回應是否已動筆簽約，指一切將交由姑丈決定：「可能呢方面要問我姑丈，我自己其實都唔係咁清楚。（考慮咩因素？）我依家仲未夠歲數，所以呢方面主要係屋企人諗，佢哋傾好咗先同我講。」