我是現場︱許廷鏗自認眼淺一見到觀眾即哽咽：係因為M Come！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-26 22:15

許廷鏗（Alfred）今晚（26/6）聯同組合per se現身旺角麥花臣場館，擔任本地演唱會系列「我是現場」第一場個唱的表演單位。會場外有攤檔售賣紀念T恤、per se「無門掛」門牌及《ends》專輯，不過未見有與Alfred相關的紀念品發售。今晚Alfred好友林欣彤（Mag）有到場支持，而林盛斌（Bob）、關心妍也有贈送花牌。

來到8時30分，兩個音樂單位正式合體，以樂隊「Negative ends…。」名義現身，並以Alfred的《Negative》揭開序幕，在per se的《無窮》及《親愛的幽靈》後，Alfred和per se再唱出與樂隊名字有關的《……》及《。》，當中也加插一段《可惜你是個人》

在《荒廢之綠洲》後，他們正式與樂迷打招呼，不過Alfred一開口就已經哽咽，他承認開場前已被演唱會導演康嘉俊打動：「佢喺開場之前同我講：『我知道你去過大大小小嘅舞台，但係希望呢個「我是現場」可以有另一個感覺畀到你，好好享受。』人大咗真係容易啲眼淺！」此時在對面的Sandy也突然眼泛淚光，Alfred也想到一段綵排時的經歷：「我有一下同佢對望，之後講咗句『我好開心』，然後佢就突然間喊，搞到我又好想喊。佢同我講返點解喊，原來係因為M come，我都唔知點解話我都係，就係唔知點解有一下觸動到我。」