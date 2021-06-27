我是現場︱per se台上宣布12月再開騷　許廷鏗預告新歌即將面世

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-27 02:00

許廷鏗（Alfred）昨晚（26/6）聯同組合per se現身旺角麥花臣場館，擔任本地演唱會系列「我是現場」第一場個唱的表演單位。今晚除了演繹各自的作品外，也有翻唱部份經典，例如鍵琴手Sandy就與Alfred合唱《守望》。而在《無門》和《停半分鐘聽一闕歌》前，台上也以兩種方式呈現30秒倒數，可見他們在舞台設計上也盡獻心思。

其後Alfred再獻唱兩首舊作《你在我在》和《面具》，當中後者經過重新編曲，加添一種軍隊進行曲的感覺，為這首經典作帶來新面貌。在《The Mist》、《+》後，Alfred坐在per se中間，又感謝他們成就自己轉為獨立歌手後首次演出：「我可以講得白啲，我哋都經歷緊唔同嘅階段，睇到大家嘅反應，特別係喺依家都滿座之下，對我嚟講真係一個好大嘅鼓勵，因為我啱啱開始行緊一條新嘅路徑，係獨立。」他又指自己能透過作品體會per se當時的心理問題，又感激目前的作品都能真實反映自己感受。

在《痛》和《逝水如斯》後，Alfred在per se要求下，也唱起《強迫症進行曲》。看到per se今日帶來新歌《孤獨之塔》，Alfred也透露新歌即將面世：「其實本身都有諗過帶一啲新歌過嚟，但係今次係用一個企劃嘅形式進行，所以仲係籌備當中，希望下一隻碟可以同per se有合作嘅機會。」他也代per se宣布，二人將在12月3日再於麥花臣舉行演唱會，並主動提出要做個唱嘉賓。per se隨後獻唱《Wonderline》和《粉碎糖果屋》，最後更與Alfred搞搞新意思，將《無力感》和《天空塌下前》融合，博得全場掌聲。

Alfred代per se宣布，二人將在12月重返麥花臣開騷。（葉志明攝）

在Encore環節，per se先獻唱《Fragments》，其後Alfred再重返舞台，再以《青春頌》為今晚演出畫上句號。不過觀眾非常熱情，遲遲未有退場，三人再回到台上合唱《不日之約》，更再度演繹《無力感》X《天空塌下前》，觀眾才願意離開會場。