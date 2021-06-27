【我是現場】許廷鏗未決定做《造星IV》導師：諗緊自己夠唔夠資格

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-27 10:30

許廷鏗（Alfred）昨晚（26/6）聯同組合per se現身旺角麥花臣場館，擔任本地演唱會系列「我是現場」第一場個唱的表演單位。三人在演唱會後接受《香港01》訪問，談到演唱會後觀眾未肯離開，結果要再次上台獻唱，Alfred直言畫面意想不到：「其實係第一次做完騷之後要兩度Encore，今次仲要玩到冇嘢玩，要唱番個騷唱過嘅歌，但係大家嘅反應令我覺得，我哋呢個樂隊都好成功，似乎仲有得繼續做。」

Alfred有預感今晚的合作並非一夜限定。（葉志明攝）

在旁的Sandy也認同：「好似冇咗一夜限定嘅感覺，好似好期待呢個騷嘅發生，但係都好唔捨得，今次好快就完咗。」而結他手Steven也非常享受第二次Encore的表演：「本身第一次Encore就預備咗嘅，所以完咗之後落台，我就好想再有機會彈，一齊繼續再玩，好彩真係有呢個機會，好開心。」

許廷鏗盼再與per se合作

per se被問到12月的演唱會是否再邀請Alfred擔任嘉賓，Steven指一切細節尚待稍後時間落實：「因為我哋呢場演唱會都放咗200%嘅力落去，所以之後先再決定。」在旁的Alfred就期待能與per se再續前緣：「咁啦，如果新碟其中一首歌可以用返『Negative ends……。』嘅名義去做，我覺得要喺返嗰個台唱返呢首歌。」他也指今次是自己作為獨立歌手後一個重要里程碑：「今次我將注碼投資咗喺per se同『Negative ends……。』身上，由第一日開始感受佢哋嘅時候，我覺得係搵啱夥伴一齊做。」

Alfred想與per se再以樂隊名義合作。（葉志明攝）

未落實出任《全民造星IV》導師

早前ViuTV製作部副總裁金廣誠接受《香港01》查詢時稱，導師暫定將由梁祖堯和許廷鏗擔任。不過Alfred直言目前尚在考慮階段：「我都唔知自己係咪真係做。真心嘅，我知道喺網上面我嘅呼聲好高，希望我可以做，但係我仲係諗緊自己夠唔夠資格，因為好有可能人哋嘅星途就掌控喺自己手上，我都係唱歌比賽出身，所以我好清楚，一個選秀比賽出身嘅歌手，最後可唔可以做到真正嘅歌手或者表演者，每一步都好緊要，尤其是開始嘅時候，如果我真係做嘅，我希望可以造就到一啲日後可以幫到呢行繼續發展嘅歌手或者表演者。」