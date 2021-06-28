黃妍8月開個唱　客串做展覽導賞員變趕客：佢哋打完招呼就掉頭走

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-28 22:30

黃妍（Cath）6月在中環元創坊舉行影像與聲音體驗展覽《The Reverberation Of Us 我們的迴響》，由歌曲《無聲浪》中描繪與外婆關係的內容延伸出來，昨午（27/6）Cath在閉幕禮中不但演繹《無聲浪》和《我心中尚未崩壞的部分》外，更與獲提名今屆台灣金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎的hirsk送上新歌《輕盈》的一日限定版本。

Cath為期1個月的展覽，在昨日完滿結束。

典禮期間，Cath也提起一件展期內發生的趣事，其實她只要不用開工便會到場，客串做導賞員，但卻誤變「趕客」導賞員。她笑說：「見到啲人喺門口裝吓裝吓，我去同佢哋打招呼say hello，跟住對方就掉頭走，搞到啲工作人員都叫我等人哋入咗嚟先好行埋去。其實係好感動嘅，因為好多朋友睇完個展覽、聽完歌之後會喊，我負責遞紙巾俾佢哋，另外有啲會同我分享返佢同佢長輩之間嘅故事；亦有人睇完之後會明白歌詞嘅信息，覺得真係要珍惜身邊嘅人，令我好感動。」

提到展覽共吸引超過2000人次到場參觀，Cath 坦言感到十分意外，又提到曾有音樂人前來，專程聆聽為展覽特製的音樂作品：「有啲人話音樂好聽，甚至有音樂人嚟，好似Cousin Fung之前嚟，佢逐個聽，聽得好仔細，仲會畀返意見我，真係好感動。香港嘅節奏好快，大家邊有時間去靜止、去聆聽自己、聆聽世界去感受呢？所以畀到呢個空間大家，我覺得好好，而自己亦都好似多一個可以hea嘅地方，我又可以同人直接溝通，所以真係好唔捨得佢完。」

Cath對展覽反應熱烈感到驚訝。

Cath在典禮上透露，新專輯將在下月16日推出，當中收錄《無聲浪》、《牆身有裂》、《天光前》等9首作品，同時也宣布將在8月27日，於海洋公園怡慶坊舉行個人音樂會，屬「來日之音」系列第二場。而演唱會海報造型也在今日曝光，平日走文青路線的 Cath 今次大玩新形象，她換上熒光綠色超短裙晒腿上陣，她笑言身邊的親友看到她的照片後都不禁譁然，但背後Cath其實要忍受腰傷拍攝，更笑言：「我已經郁唔到，加埋要着對鬼死咁高嘅高踭鞋，對鞋又要攝住喺我膝頭哥個位，所以無論我做任何動作，就算我行路，都好似好輪盡，好似個機械人咁，條腰郁唔到。後來發現自己好似上半身郁唔到咁樣，最後喺攝影師提議下試做啲唔同動作，就變咗而家見到嘅效果，唔使郁到條腰吖嘛！所以嗰個係一個腰痛樣但要扮唔痛嘅高級樣，哈哈！」