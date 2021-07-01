陳柏宇開體驗房還原新歌MV場景　新碟賣斷市開Live唱盡經典贈歌迷

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-01 21:15

陳柏宇（Jason）日前推出新碟《53FPS》，焦點在於企劃中《感情這回事》、《哪個明日》等曾經推出的MV，而日前啟動的新活動「陳柏宇《53FPS》- 丁方體驗房（Room 53）」就是還原新歌《純白》中的瘋人院病房。參加者入房前放下手機，希望他們在無手機又無壓力下安靜15分鐘，看看能否引領參加者有所啟發或新領悟。

Jason穿上醫生袍，擔當「主診醫生」。

至於首批專輯一上架就被賣斷市，粉絲紛紛上網求救，四出撲碟，而唱片公司有見及此，立即補貨應市。為報答粉絲們熱烈的反應，Jason決定在星期六（3/7），於丁方體驗房（Room 53）舉行簽名會，他坦言十分期待：「一來我真係好耐無見啲粉絲啦，好想見吓，同大家傾吓偈、影吓相，甚至大家聽完隻碟，覺得我今次用新方法唱歌覺得點呢？或者邊首啱聽呀嗰啲，我都歡迎大家話我知。而且今次個包裝咁靚，真係買嚟擺，當家居裝飾都抵啦，係咪？」他特別提到，歌詞本並非普通印刷，一般人不能看得到，要用隨碟附上的紅色卡片方可讀到歌詞，是製作團隊花的小心思。

Jason期待能在簽名會中見到各位歌迷。

在體驗館開幕當晚，Jason也到場舉行網上直播音樂會，獻唱了新碟歌曲《純白》、《結》及上年面世的《感情這回事》，心情靚爆的 Jason 更即場 Encore，加唱了《後排慶功宴》、《請跟我走》、《一字一淚》和《本能寺》4首經典作，為歌迷送上驚喜。