陳輝陽╳女聲合唱紅館騷後推限量黑膠　與坂本龍一御用工程師合作

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-01 23:15

《陳輝陽╳女聲合唱 作品音樂會 人來人往》日前完滿結束，28位素人女聲順利登上紅館舞台，完成「聖少三部曲」最終章演出。音樂會分成上、下半部，演繹《給愛麗絲》、《人來人往》、《會過去的》、《日與夜》等共27首出自陳輝陽的作品，而Encore部份也有《少女的祈禱》、《K歌之王》及《失戀太少》等8首歌。眼見演唱會成為紅館重開以來，首個入座率足足有75%的演出，輝陽更宣布10年後上演「人來人往Version 2」。

輝陽指10年後將上演「人來人往Version 2」。（陳輝陽╳女聲合唱Facebook圖片）

在網民極力爭取將是次演出輯錄成碟之際，陳輝陽╳女聲合唱不但決定將上兩場演出製作成雙CD專輯，更推出首場演出《少女的祈禱》的限量版雙黑膠唱片。除了完整收錄兩場演出上、下半部份的曲目外，歌曲母帶更邀得國際知名母帶後期工程師（mastering engineer）小野誠彥重新處理，他是日本音樂大師坂本龍一御用的mastering engineer，二人曾在《戰場上的快樂聖誕》、《音樂図鑑》、《GLENN GOULD GATHERING》等專輯合作。黑膠版共推出限量600套，除附有獨立編號外，更指明專輯全日本生產，對音響發燒友而言極具收藏價值。