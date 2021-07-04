聲夢傳奇｜炎明熹認情歌難消化 靠睇歌詞幻想同無面男手拖手

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-04 19:30

炎明熹（Gigi）今日現身電視城，為無綫（TVB）東京奧運主題曲《奪金》拍攝MV。說到昨晚Gigi唱《吻別》時因聲帶不適影響發揮，雖然最後仍能得到理想成績，但她直認分數過高：「嗰日嘅表現真係唔太好，可能評判想見到我多樣化嘅一面，表現可能係比佢哋想像中有啲驚喜。」

Gigi年僅15歲，卻要在第四輪開始唱八、九十年代的經典曲目，她指問題不大，反而慶幸這個安排提供了一個認識不同音樂作品的平台：「可能有啲歌你係未聽過，當佢哋介紹咗畀我識之後，我先再唱返，對自己嚟講係好事。（有冇諗過點解唔係唱新歌？）冇，因為我接觸呢啲歌嘅渠道好少，都係上網開一首歌聽，之後就較隨機播放。」

炎明熹（Gigi）今日現身電視城，為無綫東京奧運主題曲《奪金》拍攝MV。（葉志明攝）

炎明熹與Chantel今日現身電視城，為無綫（TVB）東京奧運主題曲《奪金》拍攝MV。（葉志明攝）

相信讀者感到好奇的是，大部份參賽者年紀輕輕，沒有戀愛經驗，假若比賽要唱起情歌，他們又會如何準備？Gigi指自己會先從歌詞表面幻想一個故事，然後再與導師討論：「其實我淨係睇歌詞未必會理解得好深入，幻想出嚟嘅都係好表面，例如同一個無面男手拖手喺公園行下，之後導師就同我講，話可以諗得再深入啲，之後再解釋畀我聽。（明唔明？）有啲都會明嘅，之前可能睇過一啲小說，佢哋講起之後就會諗到，呢啲情節好似之前睇小說睇過。」