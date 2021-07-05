ToNick演唱會｜與周國賢驚喜現身 林明禎唱《長相廝守》獻第一次

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-05 02:30

樂隊ToNick昨晚（4/7）在九展舉行第二場《HERE and NOW》演唱會，唱過《小明少少明》後，四子即以《3REE》、《異相》和《發你個夢》，再次炒熱全場氣氛。在《撐》後，除了主音恆仔外，其餘三位隊友小龜、Ryan和晨曦先後開金口，為《阿飛與阿基》獻聲，三人一唱，台下觀眾即傳出一陣尖叫。其後他們獻唱《回憶備份》和新歌《離散序》後，就輪到今晚嘉賓登場。

ToNick昨晚舉行演唱會尾場。（劉智源攝）

在ToNick的演唱會中，又怎能不唱《長相廝守》？不過這次ToNick更邀得林明禎登場一起演唱合唱版，本來就已經足夠令台下觀眾驚喜萬分，未料唱到一半，周國賢（Endy）在晨曦身邊登場，三人唱完餘下部份，全場即陷入瘋狂。特意從馬來西亞回到香港的明禎，原來是第一次擔任香港演唱會嘉賓，她指：「我好多的第一次都獻給了恆仔，我的第一部電影是《救殭清道夫》，在我什麼都不會的時候，恆仔導演相信我，讓我當電影裏面的殭屍，才有機會讓香港的朋友認識我，所以我一直都很感謝有這個機會。」Endy更透露，明禎第二次做演唱會嘉賓的時候，將會出現在自己的演唱會當中。

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在明禎離開後，恆仔坦言在《一秒拳王》謝票時已經私下向Endy提出，希望能一起舉辦一場演唱會。Endy也感謝恆仔邀請自己一起拍電影，為香港人提供能量：「佢話我哋係畀人一份力量，但係我想講，其實係大家畀咗一份力量我哋，我哋都好需要大家嘅力量。」他們先後合唱《不敵》和《時間的初衷》，唱到最後，Endy即對著台下觀眾大嗌：「唔好唔記得你喺邊度出世！如果你係圓形，你就大大聲同人講你係圓形！」

其後ToNick帶來《跳掣》、《What A Sunny Day》和《張飛留畀我》等出道初期的作品，掀起另一波高潮。在唱《我不能忘記你》前，ToNick更播起一段網上流傳的Whatsapp群組錄音，令全場觀眾會心微笑。及後ToNick又唱起《海膽生毛》，及後恆仔甚有感觸，說：「今次係ToNick第一次可以開連續兩晚嘅Star Hall，多謝你哋，今次真係我哋第一次，所以有咩做得唔好嘅，我哋繼續練。我哋繼續做好啲音樂，作多啲歌畀你哋。最後一晚啦，我哋今日（昨日）去到盡啦，唔會留力，你哋都唔好留力啦好嗎？」在《衰喺個掣度》後，網台「試當真」的許賢和豪哥身穿招牌黑色西裝現身，原來他們以「Kid-ney」和「MC Soho」身份登場，與晨曦一起說唱《跌嘢唔好搵》。

見到豪哥同許賢就代表係搞笑？原來佢哋係以Rapper身份上台！（劉智源攝）

隨後恆仔拿起木結他翻唱Beyond《十八》和黃鴻升《鬼混》，其後其他成員相繼回歸舞台，再唱《Go 4or It》和《不停站》，此時恆仔哽咽地說：「已經唔知可以講啲乜，或者係唔可以講啲乜，所以我唔知上嚟嘅時候可以講啲咩，只係希望可以喺現場同你哋溝通，我就諗到說話同你哋分享。呢兩年真係唔容易過，我哋都經歷咗好多唔知點算嘅時候，好彩我哋冇放棄，今日仲可以喺度同大家表演。受傷，我哋可以休息，再出發。」隨後他們唱起《一口氣》，除了熒幕上佈滿疫情下香港的照片，台下觀眾更手拖手，感受當下溫暖。在Encore部份，恆仔即脫下自己的T恤拋向觀眾，隨後唱起《窮》、《雪糕糯米糍》、《舐嘢》和《T.O.N.I.C.K》，演唱會在11時45分左右正式結束。