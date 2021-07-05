ToNick演唱會｜恆仔綵排見到周國賢已經想喊：實現咗件好夢幻嘅事

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-05 10:30

樂隊ToNick在九展舉行的一連兩場《HERE and NOW》演唱會，昨晚四子在後台接受《香港01》訪問，主音恆仔（趙善恆）坦言下台當刻百感交集：「好多情緒仲未消化到，好唔捨得，覺得時間過得好快，頭先有一啲好短嘅換衫位，台下嘅觀眾都話『唔好啦』，真係好唔捨得。」他在台上多次哽咽，不過低音結他手Ryan（陳誦賢）就指，其實每個成員都非常眼淺：「可能佢需要講嘢，就更加容易觸動到情緒。」

ToNick騷後接受傳媒訪問。（劉智源攝）

當晚結他手小龜（胡信希）嗌到聲沙，他解釋兩晚以來都希望為大家帶來力量，於是每場演出都會用力大嗌：「呢兩年有好多人都好難捱，包括社會等等嘅問題，好想用音樂帶一股好大嘅力量畀香港人。我成程都冇留力，其實我喺台上面係跟住唱，不過我冇行近到支咪啫，好希望大家可以感受到我哋嘅用心。」鼓手晨曦（葉晨曦）與「試當真」許賢和豪哥Rap得過癮，他指：「其實做本地音樂人，依家已經唔再分地上、地下。呢個係不同嘅音樂風格，其實我哋都會嘗試一啲唔同嘅音樂風格，有一個演唱會就可以肆無忌憚咁做呢啲嘢。」

說到昨晚嘉賓方面類似是《一秒拳王》重聚，恆仔就顯得非常高興：「當我哋決定要搞演唱會，我就試下邀請佢哋，而佢哋都一口答應咗。見到佢哋喺台上面同ToNick一齊夾band，就好似實現咗一件好夢幻嘅事。呢個感覺其實喺綵排嘅時候已經有，Endy（周國賢）就即刻同我講『唔好嚟呀！』」談到自己在台上的承諾，恆仔更揚言日後有機會在更大舞台上唱時，就要脫褲。

恆仔怕現場會感到緊張。（劉智源）