【拉闊音樂會】姜濤想與Tyson Yoshi同台：本身已經想同佢合作

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-05 18:13

商台今日（5/7）在亞洲國際博覽館舉行記招，宣布姜濤、林家謙、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi將在9月27日聯手，於亞洲國際博覽館Arena舉行《拉闊音樂會 風火雷電》。姜濤在記者會中自爆，在收到邀請後馬上搜尋「拉闊音樂會」，他接受《香港01》訪問時解釋：「收到邀請好開心，覺得有必要了解呢個表演嘅一啲歷史同來源，原來係因為英文『Live』。之後都有搵返一啲以往嘅表演嚟睇。」

姜濤收到邀請之後，第一件事做嘅居然係search「拉闊音樂會」？（梁碧玲攝）

雖然四人尚未一起討論歌單，但姜濤和Jer已經有私心推介。姜濤希望可以與Tyson Yoshi同台，在R&B曲風上刷出火花：「本身《Master Class》都諗過搵Tyson Yoshi合作，但係佢嗰陣唔喺香港，所以希望透過今次嘅表演有多啲機會合作，無論係唱自己嘅歌，定係對方嘅歌，都係一個好好嘅嘗試。」Jer也期待雙方可以合作：「聽講佢已經好想玩呢首歌，睇下到時會唔會有姜濤 X Tyson Yoshi嘅版本。」

Jer話Tyson Yoshi都想同姜濤唱《Master Class》。（梁碧玲攝）

Jer也希望可以與林家謙合唱《狂人日記》：「我好想聽佢唱《狂人》，見到佢平日都係比較平靜，唔係好抒發到自己嘅心情。我覺得佢內裏係一個好激情嘅人，係要幫佢解放呢樣嘢，其實我自己唱完《狂人日記》之後，自己都解放咗好多，我好期待家謙喺台上面有呢一刻。」

Jer希望林家謙會唱《狂人日記》。（梁碧玲攝）

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