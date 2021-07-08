抱B露點拍新專輯封面　Halsey︰消除餵母乳被污名化還有很長的路

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-08 17:30

美國女歌手Halsey於5年前跟The Chainsmokers合作歌曲《Closer》而爆紅，曾自爆經歷三次流產的她於今年1月宣佈懷孕喜訊。雖然Halsey一直都沒有宣佈生B的消息，但今日凌晨她在Instagram上載了新專輯《If I Can’t Have Love, I Want Power》封面。相中Halsey抱B露點，有不少粉絲都猜測手中的嬰兒是否她的BB。

在專輯封面中，Halsey穿上文藝復興時期的造型，頭頂皇冠抱著BB坐在王座之上，猶如一幅畫作。關於專輯的造型和名稱，她在IG Post中寫道：「這張專輯是一張記錄懷孕時期，記錄新生命誕生喜悅與恐懼的概念專輯。專輯封面傳遞了我在過去這幾個月的心路歷程，而這對於我來說非常重要，就像聖母-蕩婦情結（​Madonna–Whore Complex）的極端差別。我作為一個性感的人及作為我孩子的母體，是兩個可以和平地、強大地，共同存在的兩種概念。我的身體再過去幾年間以不同的方式屬於這世界，而這張封面是我用我的方式，奪回自主權並重建我作為人類的驕傲與力量。」

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另外，Halsey透露專輯封面是以一種美麗而且值得被欣賞的方式，來描繪懷孕及生B後的身體。她直言要大眾消除對於身體與餵哺母乳被污名化還有好長的路要走，並希望自己可以引領大眾走向正確的方向。