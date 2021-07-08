Anson Lo新歌化身「阿牧」 唱出單戀心聲　突破尺度谷肌出浴

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-07-08 15:45

人氣男團MIRROR將於暑假期間，每週推出一首全新單曲，其中近日憑劇集《大叔的愛》人氣急升的成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日（7日）率先登場，推出年度第二首個人歌曲《不可愛教主》，實行變身「阿牧」訴說單戀故事。提到《不可愛教主》在26歲生日當日面世，暖男Anson Lo笑言新歌是「特備禮物」：「呢首歌唔係送畀自己，而係送畀神徒嘅生日禮物。上次出歌已經係一月尾嘅事，所以好想喺生日正日，同fans有一個遙距嘅共同回憶。」

近日憑劇集《大叔的愛》人氣急升的成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日（7日）率先登場，推出年度第二首個人歌曲《不可愛教主》。

作為《大叔的愛》片尾曲，Anson Lo表示《不可愛教主》從劇集角度出發，記載「阿牧」的心路歷程：「監製Tommy希望片尾曲由『阿牧』去唱，唱出佢對阿田嗰份不求回報嘅愛。填詞人林若寧亦都喺大家嘅戀愛角度出發，因為每個人都試過掛住一個人、甚至單戀，明知對方唔會鍾意自己，仍然奮不顧身去守護佢。相信聽到呢首歌嘅朋友，心裡都會浮現出一個好想見嘅人，同埋『教主』呢個稱號，我覺得只要你鍾意嗰個人，佢就係你嘅教主。」

作為《大叔的愛》片尾曲，Anson Lo表示《不可愛教主》從劇集角度出發，記載「阿牧」的心路歷程。

與陳漢娜貼身共舞

過去曾為《一所懸命》、《EGO》等歌曲拍攝MV，經驗豐富的Anson Lo卻透露，《不可愛教主》屬全新體驗：「出道以嚟我嘅三首solo作品都係跳唱形式，MV一定同跳舞有關，但係今次採取全劇情式拍攝，我諗fans同觀眾都會幾驚喜，見到一個唔同嘅Anson Lo。」

為配合歌曲設定，團隊特別邀請陳漢娜（Hanna）擔任MV女主角，不過Anson Lo竟直呼緊張，更自爆為MV獻出「第一次」：「人生第一次拍MV係有女主角，最難忘係同Hanna頭貼頭嘅場面，因為喺我嘅演藝生涯中，第一次同女主角有咁貼身嘅接觸，當下真係好緊張！排戲時都有啲尷尬，但係拍攝當日，我感覺到Hanna嘅專業，每一個機位佢都做到100%。佢亦為咗MV專程學舞，真係好辛苦佢。」

為配合歌曲設定，團隊特別邀請陳漢娜（Hanna）擔任MV女主角，不過Anson Lo竟直呼緊張，更自爆為MV獻出「第一次」。

掌上壓急救肌肉

除了與Hanna唯美共舞，Anson Lo還在MV中突破尺度，大曬結實胸肌，實行向神徒派糖，對此他亦直認：「今次有啲鏡頭比較大膽，例如露背肌、甚至沖涼，對我嚟講算係幾大尺度！最近無乜時間操練，演唱會後只係做過兩次gym，真係好驚冇嘢畀人睇，所以拍攝展示身材嘅場面之前，我就不停做掌上壓，埋位前都要做多幾下。」

對於《大叔的愛》引發全城熱話，Anson Lo坦言感激觀眾支持，亦視劇集為演藝事業中的一個標志：「我覺得《大叔的愛》係一個里程碑，睇到自《男排女將》之後，自己有乜嘢唔同嘅改變。見到大家鍾意《大叔》、凌少牧，真係畀咗我好大信心。」與喜劇有緣的Anson Lo亦透露，首部主演電影《假冒女團》有望在今年上映，期待為觀眾展現不同面向。