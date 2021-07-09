【聲夢傳奇】張敬軒接棒李克勤做主理人　姚焯菲想體驗做一日天王

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-09 22:18

《聲夢傳奇》自播出以來一直深受樂迷關注，幾位晉身準決賽的參賽者均成為人氣王，其中五位參賽者：炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、文凱婷（Aeren）、鍾柔美（Yumi）及何晉樂（Rock）昨日便現身網台節目《Yahoo Lunch K》，與網民分享他們的最愛K歌，更將節目加長至45分鐘。

聲帶康復中的Gigi在直播時獻唱了《永不失聯的愛》，超水準的表現引來網民炸爆留言，直指應該直接出道，而Yumi則應網民要求，揀選了《Killing Me Softly With His Song》一曲，被網民稱讚是天使的聲音，至於Chantel翻唱了JUDE（曾若華）《零分》，網民亦大讚她的表現100分！而Aeren與Rock分別演繹《他不慣被愛》及《我很快樂》，二人都遊刃有餘，贏得網民瘋狂派心心。5人最後合唱《隔離》及《小酒窩》，加長版的節目才圓滿結束，結果5人超水準的演出，令節目於直播時段收看人數爆燈，創下開播以來最高收看人次紀錄。

《聲夢》學員迎接準決賽前先上網台節目唱歌減壓。

Gigi得知受到網民愛戴，令節目收看人次成史上最高，她即興奮道：「冇諗過咁多人睇，收到消息都好驚訝，好多謝大家鍾意聽我哋唱歌，鍾意睇我哋互動。」今次以唱K形式與網民聚首，眾人坦言比起參賽時輕鬆得多，其中Rock道：「冇評判，又可以睇到啲留言同Fans互動，好開心。」Aeren則道：「唔使擔心邊啲位會扣分，又可以揀自己想唱嘅歌，爽！」講起唱K，即問各人過去唱K的難忘事，Chantel便道：「第一次唱K係喺我10歲生日嗰陣同屋企人去唱，去到先知唱K間房會黑晒，所以一入到間房就覺得好得意。」Gigi也說起她10歲的經驗：「嗰次唱到臨走時，想挑戰自己，就諗起林俊傑試過唱《輸了你贏了世界又如何》，覺得佢係男仔，我係女仔，唱起上嚟應該唔係幾高音，應該唱到佢個Key，結果係唱到，但第二日就出唔到聲，而嗰次就係我第一次冇聲嘅經歷。」

Gigi唔覺得有壓力。

最近《聲夢傳奇》有張敬軒的加入，問到大家與這位「保姆」相處後，可有增加壓力，眾人齊齊擰頭，其中Yumi說：「起初係有緊張嘅，會收收埋埋，但慢慢開始熟絡，就發現真人非常nice，幫咗我哋好多。」Gigi則說：「如果用一家人嚟形容，李生（李克勤）就係爸爸咁會畀意見你，而張生（張敬軒）就好似哥哥咁嘅溝通方式，兩個都一樣親切。」至於本身是軒仔粉絲的Rock，則興奮道：「好安心，即刻對呢個比賽充滿希望，佢講出我嘅問題時講得好到肉，加上俾偶像指點幾句，實在非常幸福，由心入面甜笑出嚟。」Aeren則說：「平時留意佢搞笑個性，都諗過真人係咪咁搞笑，係咪咁nice，點知見到真人係一模一樣，成個人即刻放鬆，不過主要因為有機會同佢合唱，有佢帶住成件事開心晒！」Chantel也說：「相處咗唔係太耐，但已經畀咗好多意見我哋，教咗我哋好多嘢，喺佢身上學到好多嘢。」

軒仔落實接棒做《聲夢》主理人。 （影片截圖）

問到5人若有機會與張敬軒合作或共處，眾人可有什麼狂想，Aeren即道：「最想一齊拍真人騷，然後一起跳笨豬跳，就可以係最貼身嘅合作，實行You Jump I Jump！」Yumi也笑著說：「玩遊戲都唔錯，要For Fun嘅，咁就可以同佢親密啲，變得Close啲Friend啲。」Gigi則說：「既然李生係爸爸，張生係哥哥，不如一家人食餐飯，但當然要係喺疫情過後。」Rock亦都想到靜態一點的相聚，他說：「我都好想同佢一齊食飯，傾下偈。食咩冇所謂，張生揀，我最主要想知佢諗咩，或者佢會做啲咩，先可以做到佢而家嘅天王地位。」至於Chantel的狂想，反而希望成為張敬軒！她說：「我想試下跟佢每一日嘅習慣去生活，同埋跟佢嘅Schedule體驗下佢嘅工作日程，be him for a day（成為他一日）。」