陳明憙沉澱一年再出新歌　透露新EP將流行曲融入音頻治療

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-10 00:15

上一次陳明憙（Joycelyn）推出作品，已經是2020年的《再再見》，經歷一年沉澱，Jocelyn於今日（9/7）正式推出新歌《聲之靜》，透過音叉將音頻治療結合旋律，為樂迷帶來新體驗。

Joycelyn相隔一年後出新歌《聲之靜》。

過去Jocelyn曾經歷嚴重失眠，出現焦慮，甚至腦袋不能停下來的苦況。嘗試不同的方法後，她接受音頻治療，令情況好轉，後來她更被激發，考取音頻治療師的認可資格。Joycelyn希望透過音頻治療幫助聽眾放鬆：「我將我呢個經歷分享咗畀身邊朋友聽，發現原來好多人都有失眠嘅問題，然後我就諗，音頻治療好幫到我，唔知我可唔可以透過音樂，將呢個方法分享畀大家呢？」於是Jocelyn就想到要將音頻治療的元素放入廣東歌之內。

今次Joycelyn化身音頻治療師。

Jocelyn這次與Cousin Fung合作，二人第一次見面就一起寫歌，但因為一早知道要加入音頻治療元素在歌曲之中，所以歌曲寫了幾個月，卻是最貼心的一次創作。Jocelyn回想起在錄音室的點滴，說：「今次好好玩，因為要加入音頻治療常出現嘅音叉聲喺歌曲之中，於是我哋利用平時人哋錄ASMR嘅咪，將平時同人做音頻治療畀人聽嘅聲錄低，之後Cousin再研究點樣加入喺歌曲裡面。」

今次Joycelyn特意加插音叉聲，其實是音頻治療的其中一個道具。

除了加入音叉，旋律上亦跟過往有很大分別，Jocelyn解說道：「寫歌時我哋特別將平時喺和音先會出現嘅哈、嗚聲，又或者係呼吸聲變成了主旋律嘅一部份，等大家聽住或者唱住《聲之靜》時，可以同步深呼吸同放鬆。」為了營造空靈、夢幻的感覺，Cousin更用了特別的導唱方式，Jocelyn說：「錄音嗰陣Cousin會畀啲夢境嘅相我睇，有時係夢幻森林、有時係宇宙，我就跟住張相畀我嘅感覺，去唱一次首歌，所以依家最後嘅版本，係我諗住咁多個唔同嘅夢境所演繹嘅混合版，好有趣。」

之後Joycelyn都會用類近風格療癒歌迷。

Jocelyn亦透露，籌備中的EP，亦會循著這個方向，將流行曲與音頻治療的方法與聲音結合，並加入周遭朋友的痛楚經歷來譜寫新歌，希望藉此可以為樂迷帶來不同的看法與解決方式，讓大家得到抒援。自取得音頻治療師證書後，近期亦忙於進行新歌製作及電視劇拍攝的 Jocelyn，同時也創辦了「Atlantis Sound Healing」服務，開辦不少私人音頻治療，已經為近百人分享過這種自然療法。