54歲林海峰相隔兩年出新歌《Uncle》　MV化身「Happy伯」跳老舞

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-11 19:30

昨晚（11/7）林海峰（Jan）應邀擔任《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，在Talk Show部份連番大爆Leon綵排期間的金句「噏 To You」和「綵排綵排，都不及天意安排」，最後更與這位「金句王」合唱姜濤《蒙著嘴說愛你》，為現場觀眾送上驚喜，而姜濤亦有在Instagram上載現場片段並寫着「謝謝」。

Jan擔任Leon演唱會嘉賓，在台上大放笑彈。

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另一邊廂，Jan近日推出新歌《Uncle》，繼兩年前《努力奮鬥加油》後再次推出派台歌。單曲封面上見到54歲的他以一身老友記打扮示人，莫非正如在Instagram上宣傳新歌時所說，在MV中化身「Happy伯」？果然Jan在分享MV片段時說：「一齊同林狗跳老舞。」當然，Jan在片段內所跳的並非過往在屯門公園所見到的「勁歌熱舞」，而是與一眾化上老人妝的舞蹈員大跳Locking，在沙田新光酒樓夜總會盡顯老友記青春活潑的一面。

54歲嘅Jan化身「Happy伯」！（MV截圖）

不過在輕快旋律背後，歌詞卻寫上對昔日生活的懷緬。16年前的「男子組」如今變成「Uncle組」，卻依舊喜愛棍波車、黑膠、古老恤髪古著舖等舊事物，再想到廣東歌、港產片，不禁說出一句「唯獨經典八十最好」，而最後一句「再跑馬DISCO」更是昔日鄧小平口中「馬照跑、舞照跳」的寫照。