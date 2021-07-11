勁歌金曲｜Eric Kwok向姚焯菲公開道歉：我唔係唔理你呀Chantel！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-11 23:23

相信一部份樂迷非常期待今晚（11/7）播出的《勁歌金曲》，因為無綫（TVB）奧運主題曲《奪金》MV在節目中首播。歌曲由側田作曲，Dough-Boy編曲，王祖藍填詞，並由主持之一Eric Kwok（郭偉亮）監製。在分享創作過程時，Eric Kwok坦言過程絕不簡單：「我都做咗監製咁多年，呢首歌真係我做咗咁多年，最辛苦嘅一次呀！因為嗰日要錄12個鐘，我瞓捩頸，全程都要hold住條頸，真係好辛苦，係唔關佢哋事嘅。」

Eric Kwok話超辛苦，不過唔關《聲夢》學員事！（節目截圖）

《奪金》由15位《聲夢傳奇》學員，及導師AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、衛蘭、泳兒、JW王灝兒和周柏豪合唱。談到一眾學員表現，Eric Kwok就點名大讚「國民初戀」姚焯菲（Chantel）：「最尾錄音嗰個係Chantel，其實個個都有一、兩句，佢係有一句，每個學員我都會幫佢監製起碼5-10分鐘，但係去到佢，佢唱咗兩take就完咗。（糖妹：10分鐘都唔使喎。）1分鐘咋，佢好愕然，問我『點呀？完咗啦？』我話ok，但係佢唔信我！我喺度要同佢講返，因為你嗰兩take真係ok，所以就ok咗，我唔係唔理你呀Chantel！」

不過Chantel錄一分鐘就搞掂！（節目截圖）

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