【大叔的愛】Anson Lo親解新歌MV劇情：代表劇集的重要回憶

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-12 22:12

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）近日推出新歌《不可愛教主》，是ViuTV大熱劇集《大叔的愛》片尾曲。MV也承接劇集熱度，不但在YouTube推出5日已經錄得超過100萬人次點擊，更力壓《聲夢傳奇》學員鍾柔美（Yumi）演繹《狂野之城》的片段，躍升為熱門影片排名第一。他近日在Instagram分享《不可愛教主》錄音和MV背後的故事，說起MV情節，Anson Lo直言：「這次MV可以說是平行時空下的另一個阿牧和阿田的故事。」

究竟觀眾應該點欣賞《不可愛教主》嘅MV？等Anson Lo親自教大家！（Anson Lo Instagram圖片）

同一時間暗戀Edan

這次MV的人物設定也十分明顯，Anson Lo和女主角陳漢娜（Hanna）在同一間跳舞學院鑽研舞技，飾演學妹的Hanna暗戀學長，在約會後決定在一次跳舞之中表白，最後被拒絕。其實Anson Lo在同一時間也暗戀著Edan，他提醒觀眾在觀賞MV期間要留意表情變化：「大家可以留意一開始女主角的『遇到心上人』開心的情緒和表情，和學長最後在糖水舖的end shot表情是類似的；學妹對學長的鍾情，和學長對最後的男生的是相似的。學妹暗戀學長，決定相約在跳舞之中表白，最後被拒絕了。到學長暗戀最後的男生，決定相約他到糖水舖表白，但究竟最後能否成功，就交由大家去自由想像了。」他也看過不少留言區上的劇情分析，指當中沒有對與錯，希望從中感受一段獨一無二的故事。

最後一幕Anson Lo喺糖水舖，原來係準備向Edan表白！（Anson Lo Instagram圖片）

從阿牧寂寞感出發

至於歌曲故事，Anson Lo記得在拍攝期間收到監製Tommy邀請，希望由自己以阿牧的身份演繹片尾曲，往後二人也一起交流阿牧在故事中對阿田的情意，他認為：「我代入阿牧心態，好多時都覺得好寂寞嘅感覺，好似最後都自己一個咁。就算表完白/分咗手都好，甚至就算一齊咗，其實都係寂寞，因為覺得阿田其實內心心底對我都唔係真係情侶感覺。唯一開心嘅時刻，就係有阿田喺我隔離兩個人單獨相處嘅時刻。但雖然大部份時間都有寂寞嘅感覺，其實內心一諗起同阿田嘅日常，都會會心微笑，都會覺得好sweet。」

至於「不可愛教主」是誰？Anson Lo指是代表每個人心中想念、等待和守候的一個人，正如阿牧心中的「教主」是阿田，MV中學妹的「教主」是學長。而「神徒」心中的「教主」，當然是指Anson Lo。（Anson Lo Instagram圖片）

至於錄音方面，記得Anson Lo在5月的MIRROR演唱會前，聲帶曾經出現問題，原來作品正值在該段時間錄音：「記得錄音當時正值演唱會前聲帶發炎而狀態最差的日子，麻煩了各位的體諒和指導。」雖然這首歌的演繹並非完美，但Anson Lo仍十分喜歡這首劇集片尾曲：「它更是代表著《大叔的愛》的一個十分重要的回憶。」

新歌在演唱會前錄製，原來當時正值Anson Lo聲帶發炎而狀態最差的日子。（Anson Lo Instagram圖片）

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