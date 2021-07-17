小克為柳應廷《砂之器》填詞　自爆曾諗過絕交：聽聞嚇到佢面青

MIRROR成員柳應廷（Jer）繼續與「狂人班底」小克、王雙駿合作，日前推出「重生系列」二部曲《砂之器》，作為「MIRROR夏日企劃」第二擊。歌詞以親情出發，承接前作《狂人日記》，故事以「今生情侶，下世母子」包裝，以「宿命」談母子之間的爭執和仇恨，而道歉或許令彼此關係和好如初。

Jer推出「重生系列」二部曲《砂之器》。

Jer分享金句啟發創作

作品推出後，填詞人小克就在Instagram分享《砂之器》的緣起和創作過程。他記得在構思「重生系列」時已經想談「今生情侶，下世母子」的概念，不過Jer認為歌詞內容太深奧，於是改成後來的《狂人日記》。今次成功透過歌詞談及這段抽象的靈魂關係，小克指一切源於Jer的短訊：「來到五月，開始構思第二部曲。Jer發來短訊，話要寫《零極限》（一本知名身心靈叢書）頭兩式「對不起，請原諒我」，咦？briefing就係咁？平時佢會send好多相加千字文過嚟㗎喎？因為當時他剛完成MIRROR演唱會得番半條人命，無電再send相了。咁我就打蛇隨棍上，問佢好唔好用番上次《狂人》份棄稿的題材，去講「對不起，請原諒我」？佢話可以，咁我就嗱嗱淋趁佢病攞佢命，盡快爆seed寫成《砂之器》！」

或許當時正值MIRROR演唱會，小克指相比過往的千字文和無限相片，Jer今次只交代新歌想談及《零極限》其中兩式：「對不起」及「請原諒我」。（小克Instagram圖片）

用同名小說談母子宿命

至於以《砂之器》命名，小克解釋是看中日本作家松本清張這本以「宿命」為主旨的經典小說，不過這個概念其實是源自某日在YouTube看到《狂人日記》的分析：「寫詞中途，在YouTube發現有位叫Tommy Sir的仁兄以純佛學角度去分析《狂人日記》，兼預測第二部曲走向，好精闢！當中提到『宿命論』與『自由意志』的對立，我才如夢初醒：係喎！其實可以把這種對生命的struggle延續到這段母子關係裡，首歌會更豐富！亦因為『宿命』兩字，咁啱撞正我寫到結尾『沙漏』兩字，神奇的火花點燃起了！」

有YouTuber分析《狂人日記》提過的「宿命論」和「自由意志」，令小克想到歌詞可以從「宿命」角度談母子關係。（小克Instagram圖片）

為歌詞曾揚言絕交

最後小克用三日時間完成歌詞，當中最難的部份是將《狂人日記》最後的「狂」與新作連接：「我哋個黐線王姓監製堅持此曲第一句一定要連住上一曲《狂人日記》的最尾一隻字『狂~~~』！喂淨係呢句『（狂）風起了』都諗咗我半日啦！」經歷過之前的失敗經驗，他在完成歌詞後唯有出絕招，令團隊接納自己意見：「我自己都覺得好深，但又好鍾意，見交詞後三日團隊都無人feedback，暗自擔心今次能否懷孕成功。因為望子心切，遂於三日後在group中發了一句『嗱呢份詞如果唔收會絕交！』，聽聞嚇到阿Jer面青，其實佢應該係忙到癲根本無時間睇詞，Sorry囉！」

為了今次可以談「今生情侶，下世母子」的概念，小克居然揚言要與製作團隊絕交？（資料圖片）

加搖籃曲添母愛

編曲方面，小克也分享王雙駿在不同細節上見到各種心思：「我收到Demo時已經大概有個編曲底，佢話副歌好高音係為咗方便阿Jer可以代入埋媽媽個角色情緒去唱。然後睇住佢編曲時因應歌詞逐啲逐啲加嘢入去，又攞走某啲嘢，再放返少少《一閃一閃小星星》入去，佢話係好似媽媽摸住個肚同個胎兒唱搖籃曲，多謝唱和音的啤老師。再失驚無神响music break發力放低兩句《齊瓦哥醫生》的經典Lara’s theme，簡直係神來之筆天衣無縫連接，好似睇住個醫生做緊微創手術咁，以編曲療癒眾生。」

Carl叔叔今次在編曲上花了不少心思。（資料圖片）

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