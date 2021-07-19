【黎明演唱會】繼續用「核心論」再爆金句：核心裏面好熱住唔到人

一連九場《Leon 黎明 Talk & Sing 2021》演唱會今晚（18/7）在紅館舉行最後一場。Leon其後連環送上《100樣可能》、《一夜傾情》、《愛比我重要》和《情深說話未曾講》，不過歌與歌之間未有停下來與講話。

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來到棟篤笑的部份，Leon先說起近年流行的韓式比心心方式，他坦言不喜歡，直言對示愛幫助不大：「我自己唔鍾意搞呢啲咁微細嘅嘢，尤其是對男人嚟講真係好肉麻，如果對方係一個含蓄嘅人，你對住佢咁做，就會更加含蓄。例如有時坐喺山頂位，坐到咁遠望住個手勢，你見唔見到係咩？可能我係用緊手整緊膠布？定係攞住支牙籤？唔緊要啦，有時大家用一個簡單啲嘅方法，唔好再咁，直頭講『I love you』啦！起碼有冇反應，大家即刻知。」

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說到一半，Leon說起自己其實並沒有所謂金句：「我以前講啲嘢有時真係太過跳線，有時講緊一忽，轉個頭靈機一觸又講緊第二啲嘢，所以記者朋友畀咗個稱號做『金句王』。其實我冇乜金句，今晚盡量講啲嘢係令大家明啲。」其後他開始談起求學階段的往事，說到讀中學時經常遲到的原因，原來是與經典名句「空肚食早餐」有關：「我淨係星期二、五先遲到，老豆問我點解淨係星期二、五遲到，我話『我唔可以空肚未食飽早餐就返學！』我一定要有充分嘅能量去製造糖分，令我自己嘅記憶力更加好，我讀書先會叻。所以我要排隊去餐廳買，因為真係好多人買，一定買份早晨全餐。點解決？之後每次要去排隊嘅餐廳，我都唔再去買早晨全餐，求其搵間麵包舖買個麵包咪ok，唔會再遲到囉？」當然，老師也察覺到，為何只有星期二、五才買早餐？Leon解釋：「星期一唔食早餐，儲錢，星期二先夠錢買早晨全餐。星期三、四儲錢，星期五先再買，有剩嘅就留返星期六、日用。老師問我既然唔可以空肚，星期一、三、四食咩，我食隔夜餸啫，叮返熱就得啦。好，解釋完。」

Leon一句「空肚食早餐」，原來同一段中學時期經歷有關。（葉兆康攝）

其後Leon又談起自己的戀愛觀，指男生普遍認為女生在結婚前溫柔體貼，但結婚後卻變得粗魯。說到一半，他突然又講起昔日金句「核心嘅外圍係核心嘅內圍」：「核心嘅外圍係愛情，而核心嘅內圍就變咗親情，的而且確係升咗去咁高層次。不過唔緊要啦，人要正面，喺呢個地球上面，我哋係生活喺表層，係咪？核心裏面係好熱，住唔到人，所以大家要互相珍惜，互相保護，互相體諒。大家根本唔會知道自己抽中咗邊支籤，好似今次賣飛咁，有啲坐喺下面，有啲坐喺上面，其實係睇你點諗啫。坐喺上面嘅，當自己抽中支上上籤咪得囉！」