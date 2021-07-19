【黎明演唱會】向觀眾致謝一度哽咽　停車場外歌迷冒雨等Leon離開

一連九場《Leon 黎明 Talk & Sing 2021》演唱會昨晚（18/7）在紅館舉行最後一場。雖然來到尾場，但Leon原來沒有邀請嘉賓，他笑指：「黎明請黎明，當然冇問題！」唱過《情緣》後，Leon下台準備下一部份演出，期間以《Sugar In The Marmalade》作為過場音樂，途中播放歷年來黎明演唱會片段。

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其後他以一身黑色西裝再次現身舞台，接連演繹《我這樣愛你》、《我會像你一樣傻》、《沒名字的歌，無名字的你》、《對不起，我愛你》和《人在黎明》後，Leon再次下台，觀眾隨即大嗌Encore。其後看到舞蹈員先後來到台上，分別扮演花和猩猩，令現場猶如置身熱帶雨林之中。及後Leon唱起《夏日燒著了》後，他對著觀眾笑說：「有時我都真係好想自己坐喺下低，同你哋一齊睇吓黎明唱歌。如果我自己……」說到這裏，Leon似乎有所感觸，難以啟齒，於是再向台下歌迷畀心心道謝。他續指：「客氣說話唔講，祝福說話點都要講兩句。祝大家身體健康，開開心心，工作順利，拍拖開心，家庭開心，總之大家都平平凡凡，過一個美好人生。」演唱會最後以新歌《超平凡人的主題曲》作結，在晚上約10時半結束。

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