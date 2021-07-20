聲夢傳奇｜姚焯菲再對炎明熹前打定輸數：一早已經知道佢係冠軍

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇》在昨日（19/7）順利舉行決賽，當中姚焯菲（Chantel）在觀眾支持下順利躋身次圈，最後不敵勁敵炎明熹（Gigi）。賽後Chantel接受《香港01》訪問時，直言在最後一輪上台前已經打定輸數，認為Gigi實至名歸：「其實我喺後台知道要同佢鬥嘅時候，我心入面就同自己講『係Gigi，但係唔緊要，做好個表演就得。』但係可能因為壓力真係太上身，所以就失準。我都冇諗過要贏Gigi，因為我一早已經知道佢係冠軍，佢實在太勁。」

得知最後一輪要對Gigi時，Chantel已經心中有數。（梁碧玲攝）

最後Chantel選擇用《Chotto等等》迎戰，她指今次由自己親自選曲，嘗試將原版較型格的一面變成「Chantel式」快歌：「我想跳一啲輕快啲嘅歌，因為我發覺自己嘅風格係偏向甜蜜啲嘅，想向返呢個方向，其實成首歌我都係笑緊，呢個係我嘅強項，所以會加返入落呢首歌。」她在賽前也收到父母鼓勵：「佢哋都係話盡咗力就得，冇諗過我要攞咩名次，但係好想我做到每一次嘅表演，觀眾會好鍾意，呢樣嘢都係我自己嘅目標。」

Chantel坦言不捨得《聲夢》舞台及與隊友一起練歌的時刻，不過賽後即感到十分放鬆：「因為唔使再煩揀歌、練歌，每一日都好忙碌嘅行程，所以......唔知呀，我個腦依家仲係好多情緒。」年僅14歲的她即將重返校園，被問到歌迷是否需要再等一段時間，才可以再次見到Chantel，她指：「我會喺IG上面放一啲cover上去，學下冼靖峰咁，我一路都會keep住唱歌嘅，唔會唔見咗我嘅！」

Chantel應承大家，比賽完咗之後唔會無啦啦唔見咗自己！（梁碧玲攝）

訪問期間遇到Archie，Chantel嘅反應好得意呀：