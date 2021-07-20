聲夢傳奇｜冼靖峰首輪得分最高仍慘遭淘汰：怪就怪自己做得唔夠好

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇》在昨日（19/7）順利舉行決賽，當中冼靖峰（Archie）翻唱孫燕姿《我懷念的》，雖然在專業評審中得到最高19分，但總成績卻因觀眾投票結果未如理想而慘遭淘汰。賽後Archie接受《香港01》訪問時，認為賽果合理：「我覺得可惜嘅位係自己攞得唔夠高分，呢個表演係滿意，但係確實係有啲美中不足，如果做得好啲就可以再高分啲，要怪就怪自己做得唔夠好囉！（賽前目標係？）冇呀，愈高愈好啦，25分！不過出到舞台點都會有少少打折。」

Archie坦言自己做得未夠好。（梁碧玲攝）

Archie在直播期間也不開名地談起參加ViuTV《全民造星II》失利後感到灰心，在訪問期間，Archie坦言最初曾因落敗而心灰意冷，有朋友更因自己考慮放棄唱歌而感到不開心：「身邊有朋友好鍾意聽我唱歌，尤其是我中學嘅好朋友，係佢推薦我嚟玩呢個比賽，嚟到今日我都仲好多謝佢。佢噚日都有send message叫我加油。其實行到嚟呢一步，雖然唔係話好成功，攞到啲咩獎，但係我已經好滿足，嚟到最後五強，出到嚟做到應有嘅表現，係對我自己同支持者嘅交代。」

Archie感謝好友給予鼓勵，令自己鼓起勇氣繼續唱歌。（梁碧玲攝）

記得比賽期間，Gin Lee（李幸倪）曾答應Archie比賽後請他吃炸雞，Archie直言想在比賽後盡情吃炸雞、薯片：「真係有年幾冇食過啦！上年第一次試音嘅時候已經冇再食過，真係一種煎熬。其實係所有垃圾食物都唔食得，但係我最鍾意就係食嗰啲嘢，冇計啦，我嗰陣肥呀嘛，同埋好傷喉嚨。雪糕反而有食，最多唱嗰日狀態冇咁好啫，但係食完薯片真係會有幾聲咳，會病，所以真係好耐冇食。無論如何，我今晚都一定要食返一桶炸雞先！」

Archie忍咗好耐啦，比完賽一定要食炸雞！（梁碧玲攝）

訪問之前Archie同Chantel嘅互動好有趣：