《巨聲1》王嘉儀加盟Juno旗下　「盼於商業和藝術之間取得平衡」

王嘉儀（Sophy）憑參加首屆《超級巨聲》而為人熟悉，近年一直以獨⽴歌⼿闖樂壇，今日宣佈簽約Juno旗下的幻・國文化娛樂，共同為⾹港演藝圈帶來更多可能性。Sophy過去獨⾃探索，努⼒不懈地製作⾳樂，試過以眾籌⽅式推出專輯，亦試過獨闖台灣，擴闊⾃⼰的⾳樂版圖，過去已得到不俗的成績，曾在港台兩地獲得多項⾳樂獎項和提名。

對於簽約幻・國⽂化，Sophy表⽰期望能藉此發掘更多可能性，深入了解⾃⼰：「我同幻・國嘅合作係⼀個好美好嘅相遇同緣份，因為過去⼀年我比較多時間喺台灣，亦好幸運喺台灣認識好多唔同⾳樂⼈，同時獲得⼀啲⾳樂獎項提名，當中吸收唔同經歷同養份。因緣際會帶咗我返⾹港，遇到幻・國團隊，佢哋俾我感覺係可以喺商業同藝術之間攞個好好嘅平衡，亦都令我覺得好啱feel，可以發揮好多⾃⼰嘅想法同創作上有更多嘗試，非常期待嘅合作。」

近⽇團隊便為Sophy拍下⼀輯宣傳照，以3個造型突顯她的個性，讓外界對她有更深入的認識。

Sophy亦坦⾔，幻國主腦⿆浚龍（Juno）過去的創作，令她對團隊充滿信⼼。「Juno係⼀個⽤好多毅⼒同堅持，喺演藝圈⾏⾃⼰道路嘅藝⼈，⼀直默默地⽤⾃⼰⽅式造就⾃⼰風格、創作，喺影像或⾳樂路上有好鮮明嘅形象，喺呢⽅⾯算係⼀種啟發，非常期待之後嘅合作，希望喺啟發過程中好好發揮，成為獨特嘅藝⼈。」

近⽇團隊便為Sophy拍下⼀輯宣傳照，以3個造型突顯她的個性，讓外界對她有更深入的認識。Sophy特別解說造型道：「過去喺⾳樂嘅道路上⾯都不斷探索，⽤唔同時間搵⾃⼰道路，喺呢條道路上⾯遇到幻・國團隊，係⼀個新嘅開始，希望我好似第⼀個蝴蝶造型象徵嘅破繭⽽出，⼤家可以睇到唔同⼀⾯嘅我。」在蝴蝶造型中，其中⼀張相Sophy要頭戴⾦⿂缸，⿂缸中更有⼤⼤⼩⼩的蝴蝶，Sophy指這個造型在比喻世界有很多障礙，或者是身處在狹窄的空間時，只要堅持及相信⾃⼰想法及真⼼，都可以在⾦⿂缸內發光發亮。

在蝴蝶造型中，其中⼀張相Sophy要頭戴⾦⿂缸，⿂缸中更有⼤⼤⼩⼩的蝴蝶，Sophy指這個造型在比喻世界有很多障礙，或者是身處在狹窄的空間時，只要堅持及相信⾃⼰想法及真⼼，都可以在⾦⿂缸內發光發亮。

在預視的未來，Sophy以⾳樂⼈身份參與由周耀輝策劃，亞洲藝術⽂獻庫 、⼤館當代藝術館跨界合作的⼀連串企劃《留念》，同時全情投入全新專輯製作，Sophy透露：「過去⼀年我⼤部份時間都喺台北，吸收咗好多營養、創作想法同靈感，希望接住落嚟可以將呢啲⾳樂創作展現喺歌曲上，將更多嘅⾳樂介紹俾樂迷，加盟幻・國⽂化後好快舉⾏的售票⾳樂會，希望到時比到驚喜樂迷，⽽除咗⾳樂上嘅新嘗試外，亦希望可以有更加多唔同⾯向俾⼤家睇到，希望⼤家都期待！」