Jer柳應廷《砂之器》MV引共鳴　導演Sheng：俾屋企人打傷害性好深

MIRROR成員柳應廷（Jer）近日繼續與「狂人班底」填詞人小克及音樂人王雙駿合作，推出「重生系列」二部曲《砂之器》，MV在YouTube推出5日已有近75萬點擊次數，登上YouTube熱門影片第一位。有不少樂迷留言反應，指作品勾起兒時傷痛，因而有所感觸，原來MV故事部分情節也是導演Sheng的童年經歷。



MV由Sheng擔任導演，Maggie監製。（資料圖片）

用貼地MV幫助聽眾消化歌詞

記得小克早前在Instagram感謝Sheng：「將呢份離地歌詞拉返落人間，靠佢嘅畫面秒速搞喊咗好多人。」Sheng接受《香港01》訪問時指，自己早在構思階段時已與小克通過電話，當時對方已經對故事情節感到滿意：「有一樣嘢好緊要，佢話因為《狂人日記》嘅MV未必係咁貼地，而呢份詞佢都覺得，對於普遍嘅聽眾嚟講有機會係深咗啲，所以好希望MV好貼地，容易啲將首歌嘅信息表達出嚟，而令更多人可以容易啲花時間、心機去了解歌詞。呢個係我哋嘅共識，好想將MV用一個比較貼地啲嘅方式呈現。」

在《砂之器》歌詞深奧下，Sheng和小克在開拍前已有共識，MV的故事情節一定要貼地。（IG／＠jeremylaous）

歌詞內容屬終身課題

對於Sheng而言，這份談及「宿命」和「原諒」的歌詞會否太難理解？他指近年有興趣研究關於身心靈的課題，也深知要透過人身經歷，才會真正明白箇中意思。他坦言讀者學懂何謂宿命及如何原諒後，或許會對人生有幫助：「呢個好似既近又遠嘅課題，我相信係好多人未必想接觸嘅層面，因為呢啲係每個人最深層，或者平時對其他人未必會講出嚟、討論嘅話題，因為係好個人嘅問題。而對我嚟講係終身課題，你問我呢兩樣嘢係咪覺得深奧，我仲學習緊，但係我明白。」

MV談及到的「宿命」和「原諒」，Sheng坦言尚在學習。（資料圖片）

MV與自身童年傷痛有關

MV中Jer年少時和長大後與母親的關係串連，不少觀眾都覺得非常感動，也坦然分享兒時與家人相處的經歷。MV前半段由舞台劇演員黃呈欣（Birdy）和童星樂樂主演，Sheng指兩位演員表現得非常真實，在現場觀賞的工作人員也看得眼泛淚光，不過部份情節原來是Sheng在12歲時所面對的傷痛，他直言當刻畫面相當震撼：「MV有一部份係我童年時候嘅故事，當時我12歲，咁啱樂樂都係12歲，好似將我帶返去細個嗰陣，一個可能我放唔低嘅陰影。我刻意將呢一件事拍出嚟，希望借助呢一件事……內容係咩都唔重要，大個睇返，屋企人都未必有心，但係的確係喺我12歲嘅時候傷害性好深嘅說話，同埋俾人打都係傷害性好深，希望可以透過作品向童年和解。」

Sheng透過這一幕正視童年陰影。（MV截圖）

要求Jer親眼體會何謂母愛

至於MV後半段，Jer與母親的相處未見有改善，直至母親變得失智，開始整理嬰兒用具，Jer才被深深打動，在背後向母親道歉。Jer也談到當時感受到無聲的「對不起」威力最大，Sheng也解釋靈感來自身邊有腦退化症親人的朋友，而故事情節是要突顯主角對母愛的後知後覺：「當個仔發現媽媽攞返自己細個嘅衫燙、拎住自己用過嘅奶樽消毒，嗰陣可能未必有意識知道咩叫母愛，但係你可以親眼望返，原來媽咪當時係有幾咁愛自己，你先會識得講嗰句『對唔住』。但係嗰句可能係無聲嘅，唔係要媽咪聽到，係要你本人意識到自己真係講咗。『宿命論』對我嚟講係，只要你願意講對唔住，你就扭轉咗宿命，係要你為自己嘅人生作出改變。」

Jer也明白，無聲的對不起威力最大。（MV截圖）

Jer也明白，無聲的對不起威力最大。（MV截圖）

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