馮允謙為拍新歌MV瘋狂做掌上壓　自爆想紋葵扇A：人生好似賭博

最近在《第三屆KKBOX香港風雲榜》獲選為「年度編輯推薦歌手」的馮允謙（Jay），新歌《因愛之罪名》邀得音樂人王雙駿合作，不但大玩復古風格，這首歌的演繹難度比前作《思念即地獄》更難。至於MV故事就延續《思念即地獄》殭屍獵人的故事，Jay為追捕女吸血殭屍到紋身店，二人打起來，女殭屍握住他的頸，互相不忍了結對方生命，Jay交出子彈就離開。

《因愛之罪名》延續吸血殭屍與獵人的故事。

首次踏足紋身店，Jay坦言一直都有紋身念頭，尤其對啤牌咭葵扇A情有獨鍾，他解釋葵扇A正好反映著人生觀：「人生好似賭博，好似有人覺得我中文唔叻，點解要返嚟香港參加歌唱比賽？其實我就係想賭一舖，做人有時要冒險。」今次Jay嘗試新曲風，他同時參與作曲和填詞部份，說：「我和Carl一齊作曲，Carl監製，我同雷暐樂一齊填詞，歌詞意思係講一啲得唔到大眾接受嘅愛情。（你多唔多感情煩惱？）每個人少少都會有，但我唔鍾意講，唔想影響情緒。不過好多朋友鍾意搵我傾，唔一定好大問題，只係想搵人傾訴，我係一個好好嘅聆聽者。」

Jay一直都好想紋身！

MV通宵拍攝，期間團隊又食晚餐又食消夜，現場還有大量零食，Jay非常自律，捧着自備營養餐盒，只有車厘茄和火雞肉三文治，未埋位時他狂做掌上壓，又隨手拿起八公升大水樽狂舉，手瓜胸肌谷到漲卜卜。他說：「跟營養師餐單差唔多一個月，已經慣咗，唔再掛住Burger和Pizza，好多朋友都話我瘦咗，令我更有動力。我想健康和操Fit啲，所以仲會去做Gym。我細佬喺屋企見我食得少又要做運動，話覺得我好慘。」問幾時除衫讓大家欣賞他努力成果？Jay哈哈大笑，說：「最初目標只係想去沙灘游水唔好失禮，不過如果再操得更Fit，可能下個MV會除晒……上衫！」期待Jay派福利。