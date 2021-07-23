文凱婷被炎明熹大炒25:0竟然好開心：可以同張敬軒合唱已經賺咗

無綫（TVB）選秀節目《聲夢傳奇》學員之一文凱婷（Aeren）今日（23/7）現身西九文化區藝術公園，與炎明熹（Gigi）、冼靖峰（Archie）等7位學員為一個奧運活動獻唱，隨後Aeren接受《香港01》訪問時，也親自回應在準決賽被炎明熹以25:0完封的感受。相隔一段時間再次透過電視看到慘況的Aeren，卻指當時感到非常高興：「雖然係25:0，但係我真係覺得可以同張敬軒先生合唱，我已經賺咗好多，自己反而係好期待可以同佢一齊唱《至少還有你》。同埋好難得第一輪完咗之後可以再唱一次慢歌，我覺得已經係完成咗我嘅心願。」

Aeren為奧運活動上台獻唱。

雖說感到興奮，但看到這個懸殊比數，Aeren會否擔心網民再用比分攻擊自己？她坦言節目播出前會擔心，感到有壓力：「會幻想好多可能出現嘅聲音，即係『都話佢唔得㗎啦！』都有諗過呢啲嘢，好彩最後出到嚟件事又唔係太差。但係我覺得我要做好自己當刻可以做到嘅嘢，其他嘢控制唔到嘅就順其自然啦。」

雖然以興奮形容大敗感受，但Aeren也承認在播出前感到有壓力。（陳順禎攝）

談到Gigi在比分出現一刻也面無表情，Aeren解釋：「佢有同我講加油，但係我見佢嘅心情都係比較沉重。可能佢自己都比較大壓力，佢未上過淘汰房，而臨決賽之前就經歷一次，佢自己都要啲時間消化，因為佢對自己要求好高，所以要啲時間反省自己。我都有同佢講唔緊要，起碼喺呢個比賽乜都試過。」Aeren尚在適應目前需要趕急練好一首歌後表演的工作模式，也感恩目前有不少表演機會，談起及後要密鑼緊鼓，應付演唱會和拍劇工作，Aeren稱自己心態上準備好：「技巧上可能真係要等埋劇本，之後再去努力惡補下，但係心態上隨時ready好所有嘅工作。」