林奕匡演唱會︱公開《高山低谷》小秘密　竟然同許靖韻有關？

最近有不少團體都以音樂會系列形式，為歌手籌備個唱，其中昨日（23/7）起一連兩場，於九展展覽廳2舉行的《林奕匡2021音樂會》，就象徵著「來日之音」音樂會系列正式展開。

《林奕匡2021音樂會》昨晚舉行頭場。

邀金曲獎入圍者做個唱嘉賓

已有3年未有在港舉行個唱的Phil，昨晚先以《時間的囚犯》和《安徒生的錯》揭開序幕，隨後入圍第32屆台灣金曲獎「演奏類最佳專輯製作人獎」的音樂人hirsk登場，成為今晚的表演嘉賓。他為《雨落大地》、《大寂寞時代》和《沉思者》注入電音編曲，令現場籠罩著一片黑暗與虛幻。Phil在台上指，是hirsk啟發他學習電子音樂，更視對方為師父，今次可算是師徒二人首度同台交手。接著在《榮辱戰爭》、《有淚多好》及《孤獨的對岸》中，Phil大騷他的音樂才華，一時彈琴彈結他，一時又吹起色士風，幾首歌的曲風時而律動時而充滿動感，令現場氣氛也漸趨明朗。

率先披露未改名新歌

來到中段，Phil在選曲上也帶來連串驚喜，他不但親自演繹寫給MIRROR成員姜濤的《孤獨病》外，更首度獻唱一首連歌名還未落實的新歌，讓樂迷先聽為快。接著他演繹《咫尺》、《難得一遇》、《生之頌》及《頌讚詩》，看到台下觀眾投入地揮動手上小旗時，Phil也展露出燦爛笑容，並在《花灑下的歌》前感動地說：「心情都幾百感交集，其實各行各業都好辛苦，我哋今次開演唱會都要經歷好多難關，好多謝大家冒險坐低聽我唱歌，好感激大家，今日演唱會主題係『來日之音』，希望歌曲可以有治癒大家，將來只要大家肯聽我唱歌，我會繼續唱落去。」樂迷聽到Phil真情流露，也報以熱烈的歡呼聲。

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《高山低谷》背後同《別為我好》有關？

在Encore的環節，Phil接連演繹代表作《有人共鳴》及《高山低谷》後，更分享一段關於《高山低谷》的小秘密：「當年陳詠謙幫我寫詞，佢聽過我寫嘅一首demo後覺得未係好啱當時嘅我，叫我畀另一首佢寫，然後成就咗《高山低谷》嘅誕生，而當年阿謙冇寫嘅嗰首demo，後來就成為了許靖韻嘅《別為我好》。」Phil隨後自彈自唱，與樂迷大方分享《別為我好》當日的demo版本。

如果當初用咗《別為我好》嘅Demo，可能就唔會有今日嘅《高山低谷》。

唱《一世同學》爆喊：歌詞好感觸

隨後Phil唱過《愛情小品》及《一雙手》後便下台，但樂迷依依不捨，不停喊Encore，而Phil也被受感動再次上台多唱一首《一世同學》，而樂迷的熱情起哄與拍和，令Phil感動得在台上落淚，唱不下去。事後Phil解釋：「因為疫情要帶口罩又唔可以落台，但作為歌手有樂迷嘅熱烈反應，就自然會更high。呢幾年都冇好好咁同樂迷見面，琴晚大家咁熱情，《一世同學》嘅歌詞又好感觸，一時之間就情緒到，人愈大真係愈易喊呢！」