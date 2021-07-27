東京奧運｜ANSONBEAN新歌發佈日撞正張家朗奪金：我都要一齊爭氣

又一男聲進軍樂壇，加入2021年新人大戰！曾參加ViuTV選秀節目《全民造星III》的ANSONBEAN（陳毅燊）今日（26/7）以新歌《CRUSH (oh no!)》正式出道，同日晚上更舉行新歌發布會，除了有家人到場支持外，他也獲鄭欣宜和「折骨Ben」趙祥誠等圈中好友撐場。

ANSONBEAN除了有Ben支持外，更有師姐Joyce力撐。（梁碧玲攝）

一開始，ANSONBEAN就以《CRUSH (oh no!)》與在場觀眾見面，出場一刻即惹來在場歌迷尖叫，其後不但與另外兩位《造星III》參賽者Timo（江宏基）和NY（鍾諾言）送上熱舞，炒熱全場氣氛，更一起欣賞MV首播。會後他接受《香港01》訪問時直言感到相當興奮：「出場之前已經見到有好多朋友同屋企人嚟咗，其實冇乜見過佢哋聚埋一齊，啱啱感覺好開心，啱啱表演嗰陣都有一齊嗌，真係好耐冇同真嘅觀眾交流，所以頭先真係表演得好興奮。」

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被問到往後是否有意向跳唱歌手方向發展，ANSONBEAN坦言往後想多作其他方面嘗試，願意挑戰慢歌，又指想與師兄馮允謙合作：「我覺得佢唱歌好好聽，好鍾意佢嘅新歌。（已經傾緊合作？）係呀，嚟緊有一首歌係佢寫畀我嘅，正嘢嚟！」至於會否擔心新人之戰競爭太激烈，他直言：「我覺得冇話要特別競爭，最緊要出到嚟嘅作品好入心，有人鍾意。其實我出歌最想帶其他人去到一個自己幻想出嚟嘅氣氛，只要做到一個好嘅作品就得。」

ANSONBEAN最想同馮允謙合作。（梁碧玲攝）

MV中不但看到ANSONBEAN跳舞帶來的型格一面，也有具趣味的動畫串連，最後更顯示「To be continued...」字樣，不過他未肯透露下一首作品是否與出道作故事有關。問到拍攝MV的趣事，他最喜歡駕駛跑車的一幕：「我未考到車牌，所以佢哋要喺後面幫手推架車，我就有得叫做揸架紅色跑車，仲要係開縫嘅，可以話係夢想成真。」早前已經通過筆試的他，正準備在明年一月完成路試。

今晚在ANSONBEAN舉行新歌發布前，港隊劍擊代表張家朗就在東京奧運男子花劍決賽擊敗意大利選手，相隔25年再為香港贏得金牌。他在開始前也有留意張家朗比賽的消息：「頭先喺後台準備緊嘅時候已經知道佢打緊決賽，臨出場前就知佢攞到金牌，我都覺得好興奮。佢咁爭氣，我都要一齊爭氣，做好自己，為香港爭光。」