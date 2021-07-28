鄭秀文新歌點解咁少人講?　出道30年堅持試新曲風：不想只吃老本

樂壇天后鄭秀文（Sammi）最近推出快歌《新造的人》，除了與女Rapper SHIMICA（黃凱妮，前名黃宇希）合作外，更找到JNYBeatz注入Nu Metal（新金屬）曲風，出道30年依舊堅持在廣東歌上作出突破，實在值得敬佩。不過，歌曲在網絡上的反應似乎未及前作《萬物有時》，MV在YouTube推出一星期，僅得約26萬次點擊，令Sammi在Instagram上慨歎：「歌有歌命，萬物有時。」

Sammi新歌《新造的人》源自一句聖經金句，與女Rapper SHIMICA合作。

Sammi明言自己即使出道已久，自己也希望繼續嘗試新曲風及唱法，不願「食老本」，又在Instagram分享過去一段時間對歌唱生涯的反思：「其實，有時也會靜靜的問自己：我仍在百般努力廣東歌為了什麼？ 是否是時候讓自己舒逸悠閑。然後，我的內心總在告訴我：值得。於是，我又會一股傻勁一頭鑽進去, 匯聚心中的想法，推動人力物力和腦力，務求做出不一樣的製作和嘗試新東西。我甚至會因心中那股興奮熾熱(passion)而睡不著，期待在鏡頭前赤裸祼的交出情感與靈魂。」她承認至今作品並非首首大熱，而這番話也疑似在回應新作在坊間的反應：「三十年，不斷努力是我一直相信的唯一方式。回來望三十年，有很多作品被人們記得，也有很多作品像曇花一現，存活率很低。我依然相信不斷努力是最好的方式。」

下個月49歲的Sammi依然透過不同作品嘗試新唱法，也直言不希望延續過去的勝利方程式。

單看新歌的創作陣容，樂迷已經心中有數，知道作品並非如Sammi過去較常聽到的風格。除了觀眾透過MV看到幕後團隊的大製作，及Sammi在鏡頭前的百變造型外，究竟聽眾應該如何欣賞？首先，聽眾需要準備一對耳機，才能聽得出JNYBeatz在編曲上的用心，感受音樂在兩邊耳朵不停左右游走的混音效果。作曲上，Sammi前年於《#FOLLOWMi》演唱會中與SHIMICA結緣，上年也曾在《如何忍眼淚》中合作，Sammi坦言非常喜歡旋律：「旋律有好多元素和層次，包括有一段Rap。其中一段特別令人血液澎湃，唱嘅時候我投放入很好多唔同情感，好有energy，我甚至幻想到，喺演唱會唱呢首歌時會帶出好高嘅能量。」相信下月中的《Listen to Sammi birthday gig 2021》，歌迷就可以率先感受作品在現場帶來的威力。

JNYBeatz為Sammi新歌編曲，注入過往在Hip-hop作品中較常見的Nu Metal元素。（資料圖片）

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