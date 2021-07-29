193郭嘉駿再與JNYBeatz合作推型格情歌：將indie啲嘅音樂帶上主流

前Dusty Bottle成員JNYBeatz（楊駿）在樂隊解散後未有放慢腳步，繼續在幕後發展，包括剛剛為ERROR炮製的新歌《我們不Chok》。他今年決定以Producer Artist身份繼續音樂旅途，除一如既往為歌手擔任編曲、監製（即負責為作品做Beat），更將走出幕前擔任主唱，親自演繹自己擅長的R&B、Soul、Hip Hop風格作品。

繼早前Kerryta後，JNYBeatz成為第二位作個人發展的Dusty Bottle成員。（JNYBeatz Instagram圖片）

將地下音樂走入主流樂壇

說到ERROR，今次JNYBeatz在新歌《你是我的Bae》正是與其中一位成員193（郭嘉駿）合作，他解釋指向來覺得對方搞笑，充滿綜藝感，加上對方早前推出過《睡到三點》，所以邀請對方參與今次合作。他期望今次親自演唱新歌，將不同面貌的廣東歌帶上主流樂壇：「香港真係冇人做呢啲嘢呢啲音樂，主流好鍾意溝女歌，好鍾意情情塔塔，分手呀，但係冇啲好有型嘅溝女歌。」

稱新歌為「大MK妹情歌」

說到今次再與JNYBeatz合作，193也希望將另類風格的音樂帶入主流樂壇：「我都想帶啲另類啲，so called indie啲嘅音樂帶上主流，因為香港聽嘅音樂類型真係好窄，第一次聽已經覺得『呢首爆喇』！」說到這首歌的內容，193笑言類型與《睡到三點》一樣：「呢首歌target到MK妹嘅，不過係大啲嘅MK妹，哈哈！《睡到三點》係細啲嘅MK妹，《你是我的Bae》是廿幾歲嘅MK妹，MK妹一定聽情歌，而且呢首歌詞係有啲意思過《睡到三點》，一定爆呀！」

邀《E先生》女主角出演MV

新歌MV更邀請到曾經在Dear Jane《哀的美敦書》和呂爵安《E先生 連環不幸事件》亮相的譚旻萱（Mandy）擔任女主角，故事講述JNYBeatz與193招數盡出為奪得Mandy芳心，當然少不了霓虹燈下耍帥與跑車場面，襯托歌曲氛圍。三人拍MV時很快熟絡，不過JNY則表示有點緊張：「係需要啲時間warm up，始終係自己第一個MV所以有啲緊張……」在旁的193打趣問：「定係驚同女性有身體接觸老婆會嬲呀？」JNY說：「兩樣都有啲啦。」而Mandy都覺得JNY很入戲，塑造出一個高冷慢熱的形象：「佢比較慢熱，所以我要aggressive啲，不過熟絡啲之後就拍得好舒服。」193發揮搞笑本色插嘴說：「JNY有家室㗎，啲用字小心啲呀你，哈哈！」他亦笑言會自己加戲，因為在車上引發很多遐想。整個MV拍攝過程在一片歡樂的氣氛中度過，即使通宵拍攝到朝早8點亦不見他們有倦意。