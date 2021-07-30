BOP天堂鳥告別演唱會嘉賓陣容勁　除咗靚聲美女仲有元祖級男團！

成軍七年的本地男團BOP天堂鳥早前宣布拆夥，8月14日在九龍灣舉行告別演唱會《The Last Dance！》。昨日（29/7），與他們同門的「馬拉Karen」龔柯允在Instagram限時動態中貼相誤爆演唱會流程，更寫道：「8月14見大家！」據其公開的演唱會流程，除了她之外，王君馨、無綫（TVB）視帝陳展鵬、海俊傑、女團BINGO和男團EO2亦是BOP天堂鳥告別演唱會的嘉賓。

BOP天堂鳥8月14日在九龍灣舉行告別演唱會《The Last Dance！》。（Instagram/@bop_hk_GROUP）

「馬拉Karen」龔柯允在社交網站誤爆BOP天堂鳥告別演唱會流程。（Instagram/@karenkongmusic）

提到誤爆天堂鳥演唱會流程，問有否被公司問話？龔柯允接受《香港01》訪問時便笑說：「開頭都驚呀，好彩公司都錫我，經理人了解咗之後，只係叫我以後小心啲，不過可以做到BOP天堂鳥演唱會嘉賓真係太興奮。」

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嘉賓眾多，會否擔心被搶焦點？BOP天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）說：「唔驚，開心都嚟唔切，今次好可能係我哋最後一次用BOP天堂鳥呢個名嚟表演，所以大家都豁咗出去，同埋好多朋友自薦想嚟一齊玩，所以我哋都想盡量搵所有出席到嘅朋友嚟呢個騷一齊表演，今次有靚聲又有勁歌熱舞又有，希望買咗飛入場嘅朋友睇得開心。（陳展鵬喺暫定名單？）係，我好希望展鵬嚟到，因為知佢忙緊拍劇，未知檔期，所以Rundown都係寫待定，但我哋會等到最後一刻。」他更透露除了上述嘉賓之外，還有一位神秘嘉賓出現，敬請期待。