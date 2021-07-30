陳逸璇搞試聽會出動價值359萬音響　自爆快閃信和幾乎忘記開工

陳逸璇（Jolie）今日（30/7）現身中環，為今日（30/7）推出的發燒大碟《TASTING》舉行視聽會，除了專輯監製葉廣權、鄺祖德現身解說外，師弟曾比特（Mike）和涂毓麟（Oscar）也有到場支持。Jolie接受《香港01》訪問時，坦言今次從主流歌手改做Hi-Fi天后，源自過往7年在爵士樂上發展的經驗：「嗰段時間幾乎只係翻唱，因為你係要玩爵士樂就要翻唱，所以我習慣咗搵自己鍾意嘅經典金曲，然後重新編排、演繹，帶畀聽眾一個新嘅感覺。入返環球，既然可以出碟，當然要做返啲自己擅長嘅嘢。」

Jolie今日推出發燒專輯《TASTING》。（葉志明攝）

會場內的一大特點，在於今次運用總值港幣359萬的發燒音響設備，讓在場嘉賓充分感受新碟內8首作品在錄音及混音時的心思。談到這套價格高昂的音響器材，原來Jolie事前也體驗過：「我記得有一次同一對樂隊做過現場演出，其實都有用過呢套喇叭。其實我同呢個品牌都有合作過，非常鍾意，相信用呢套咁經典嘅喇叭播我嘅歌，自己陣間聽返都可以聽得好細膩。」

師弟Mike（右二）和Oscar（右一）到場支持Jolie。（葉志明攝）

其實在試聽會開始前，Jolie到旺角信和中心快閃，與唱片舖內的樂迷交流。已經有十幾年沒行過信和的她，笑指當時猶如一位遊客，又慨嘆：「有啲唱片舖都真係好有歷史，幾十年不變嗰種，入到去確實有種尋寶嘅感覺，搵搵下就會搵到張黑膠想買，差啲唔記得自己係嚟做嘢。但係真係好可惜，唱片業以前盛世嘅時候有三百幾間，但係依家得返幾間，我知道有人都仲係好鍾意音樂，會買實體碟，希望大家行過就買隻碟支持香港音樂。」